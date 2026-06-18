Österreichs Skisprung-Familie trauert um Richard Dieß. So ist der legendäre Trainer des oberösterreichischen Landesverbandes und Entdecker von Andreas Goldberger am 16. Juni mit 93 Jahren verstorben. „Er war ein absolutes Vorbild und hat von uns immer jene Disziplin gefordert, die er selbst vorgelebt hat“, ehrte „Goldi“ seinen Mentor rückblickend.

Andreas Goldberger © GEPA pictures

Dieß selbst hatte erst mit 20 Jahren mit dem Skispringen begonnen. „Ich war aber auf jeden Fall ein besserer Trainer als Springer. Von Baldur Preiml habe ich alles gelernt, was ich wissen musste. Ich habe mein eigenständiges Training gemacht und war technisch immer auf dem neuesten Stand. Außerdem muss man als Trainer das richtige Gefühl für die Springer haben und mit gutem Beispiel vorangehen. Das habe ich immer versucht“, erinnerte er sich in einem Interview mit den Oberösterreichischen Nachrichten.

Als jahrzehntelanger „Lehrmeister“ der oberösterreichischen Skispringer hat er unzähligen ÖSV-Adlern wie Bernhard Zauner, Werner Rathmayr, Franz Neuländtner oder Andi Goldberger das „Fliegen“ gelernt. Selbst absolvierte Dieß getreu seinem Motto „Ich springe frei und voll Vertrauen, und gebe und erreiche mein Bestes“ mit stolzen 80 Jahren seinen letzten Sprung.