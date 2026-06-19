Er nimmt sich kein Blatt vor dem Mund, sagt, was zu sagen ist. Ganz egal ob es jemandem passt oder nicht. Jürgen Heil trägt sein Herz auf der Zunge. Ehrlichkeit, Geradlinigkeit und Offenheit – Eigenschaften, die in der heutigen Zeit mehr und mehr verloren gehen – hat der 29-Jährige und ist zu Recht stolz darauf. Er wird sich auch nicht ändern, „weil ich damit immer gut gefahren bin. Ich bin ein lauter Typ und bin wie ich bin“, sagt Heil.

Nach elf Jahren beim TSV Hartberg hat er nun einen Vertrag beim SK Sturm unterschrieben und will mit seinem neuen Verein um den Titel mitspielen. „Ich habe nicht mit einem Anruf vom SK Sturm gerechnet. Denn die Philosophie war in den letzten Jahren eine andere. Man hat mehr auf junge ausländische Spieler gesetzt. Ich hatte auch Gespräche mit Vereinen aus dem Ausland. Aber als sich Sturm gemeldet hat, habe ich nicht lange überlegt“, sagt Heil und erzählt, dass er vor dem letzten Spiel gegen Salzburg den Schwarz-Weißen seine mündliche Zusage gegeben hat. „Das war gut für mich, da habe ich gewusst, das wird mein letztes Match für Hartberg. Auf der anderen Seite war es auch sehr schwer für mich, weil ich bei Hartberg sehr lange mit tollen Menschen zusammenarbeiten durfte und auch sehr enge Freundschaften entstanden sind“, sagt Heil.

In der neuen Schule

Jetzt ist er in Graz und bei Sturm „läuft alles etwas professioneller ab“, wie der Mittelfeldmotor sagt. In Hartberg hat die Mannschaft nicht einmal eine Kabine für alle Kaderspieler. „Das war nie ein großes Thema. Wir haben gewusst, am Wochenende geht es Elf gegen Elf auf dem Platz, und nur darum geht es. Das will ich auch hier vermitteln. Man braucht nicht immer Luxus, um erfolgreich zu sein. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, an sich zu arbeiten. Da kann nicht alles angenommen werden, jeder muss auf seine Dinge schauen“, sagt er und streicht damit seine Bodenständigkeit hervor.

Heil möchte seine Stärken einbringen, in der Kabine und auf dem Feld. „Ich denke, dass ich ein Mensch bin, der offen auf jeden zugeht und immer für jeden ein Ohr offen hat. Ich verlange auf dem Platz viel, in erster Linie von mir selbst, aber auch von den Mitspielern immer alles zu geben. An manchen Tagen klappt das besser, an anderen nicht so gut, aber die Bereitschaft muss immer da sein. So will ich die Richtung vorgeben“, erklärt Heil.

Wie waren die ersten Tage? „Ich habe zu meiner Freundin gesagt: Es ist wie wenns du in eine neue Schule wechselst. Du kennst den einen oder anderen, aber nicht wirklich gut. Es war aufregend. In ein paar Tagen hat sich das eingespielt. Ich warte ja nicht, bis jemand auf mich zukommt, ich suche die Gespräche“, sagt Heil, für den ein vertrauensvolles Miteinander ein elementares Puzzleteil für Erfolg darstellt. „Eine intakte Kabine kann in schwierigeren Zeiten viel auffangen. Wenn man sich nicht nur als Arbeitskollegen sieht, sondern als Freunde kann man viel bewirken“, erklärt der Oststeirer.

Der Wettkampftyp

Für Heil ist es eine Rückkehr zu Sturm Graz. Einst hatte er ein Abo in der Nordkurve. „Mit meinen Freunden bin ich immer nach Graz gefahren, da war ich mit Hartberg noch in der Regionalliga. Und dann habe ich es abstellen müssen, weil es meine Kontrahenten waren“, sagt er schmunzelnd. Seine Freunde fahren Wochenende für Wochenende noch immer überall hin, wo Sturm spielt. Heil weiß, wie die Fans auf der Nord ticken „und wie das Herz bei ihnen mitspielt“. Spiele gegen Sturm waren für ihn immer besonders. Spiele mit Sturm waren ein Traum, den sich Heil jetzt erfüllen wird. „Das Schönste für mich wäre, um den Titel mitzuspielen. Ob du es dann erreichst oder nicht, ist etwas anderes. Mein persönliches Ziel ist, so viel zu spielen wie möglich. Ich bin dann schon ein Wettkampftyp, der sich durchsetzen will“, sagt er.