Exakt einen Monat nach dem letzten Spiel der abgelaufenen Saison (2:0 gegen Rapid) bat Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch zum ersten offiziellen Training in der Vorbereitung für 2026/27. Spieler, die aufgrund der Team-Einberufungen eine längere Saison hatten, fehlten noch und steigen am Montag (22. Juni) in die Vorbereitung ein. Das sind Jacob Hödl, Luca Weinhandl, Otar Kiteishvili, Gizo Mamgeishvili, Filip Rozga und Neuerwerbung Petar Petrovic. Nicht dabei waren zum Auftakt Emir Karic und Emanuel Aiwu. „Wir sind dabei, Lösungen mit den Spielern zu finden“, erklärte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen. Das Duo absolvierte ein individuelles Trainingsprogramm. Karic soll in den kommenden Tagen ja in die USA wechseln. Niklas Geyhofer fehlte aufgrund einer Erkrankung. Leon Grgic steht aufgrund seiner Knieverletzung noch nicht im Mannschaftstraining. Und Arjan Malic weilt mit Bosnien-Herzegowina. Alle anderen schwitzten erstmals auf dem Platz, darunter auch die Neuzugänge Jürgen Heil, Simon Seidl und Ammar Helac.

Trainer im Papamonat

„Wir sind derzeit ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Wir haben Spieler von der Profimannschaft dabei, wir haben Talente von der zweiten Mannschaft, die sich momentan zeigen können und aufdrängen dürfen. Und dann sind auch die Leihspieler zurück, wo ich mir ein Bild verschaffen möchte. Da sind interessante Profile dabei. Die Türen stehen weit offen, egal wie er heißt oder woher er kommt, ob er da war oder nicht. Sie können sich zeigen“, sagte Ingolitsch und sprach damit Emran Soglo, Szymon Włodarczyk, Peter Kiedl und Amady Camara an. „Es war sehr energetisches Training. Man hat extrem gemerkt, dass sich die Jungs freuen, zurück zu sein auf dem Platz. Es war ein guter Drive drinnen. Das macht Lust auf mehr“, so Ingolitsch weiter. Er selbst hat seine Akkus bei seiner Familie (jetzt vierköpfig) im neuen Haus in der Steiermark aufgeladen. „Das Timing war gut, ich hatte so etwas wie einen Papamonat“, sagt der Coach mit einem Schmunzeln. Die täglichen Telefonate – vorwiegend mit Michael Parensen – blieben trotz Urlaubs. Schließlich möchte man einen schlagkräftigen Kader stellen.

In der aktuellen Phase der Vorbereitung geht es zum einen darum, passende Spieler zu finden, zum anderen geht es darum, nach „den Abgängen von Stefan Hierländer und Dimitri Lavalee eine gute Balance in der Kabine zu finden und die Rollen in der Mannschaft richtig zu verteilen“, so Ingolitsch. Das Trainerteam wurde adaptiert. Michele Stock ist teils Analyst, teils Co-Trainer. Neu ist Christoph Zellner. Beim Head of Performance laufen alle Informationen der Ärzte, der Physiotherapeuten und der Athletikabteilung zusammen.

Die Grazer haben sich auch Ziele für diese Spielzeit gesetzt. „Wir setzen uns gerne Etappenziele. Das erste Ziel ist, eine Mannschaft zu finden und zu entwickeln, damit wir bestmöglich in die europäische Qualifikation gehen. Wir wollen eine europäische Liga-Phase haben. Das haben wir im letzten Jahr über die Liga erarbeitet und das sollte auch in diesem Jahr wieder als Zielsetzung gelten. Es sollte eine beständige Möglichkeit geben, europäischen Fußball bei Sturm Graz zu sehen“, sagte Parensen.

Abo-Verkauf gestoppt

In Sachen Stürmer-Thema ist klar. Wenn kein aktueller Angreifer geht, wird auch kein neuer Stürmer kommen. Wohl deshalb gibt sich Parensen beim Gerücht des 17-jährigen Stürmertalents Adam Kleis-Kristoffersen (Viborg) zugeknöpft. Zu Mohamed Ouedraogo (Altach) sagte er: „Das ist eine Personalie, mit der wir uns aktuell nicht beschäftigen.“ Ähnliche Wortmeldungen hörte man auch vor der Verpflichtung von Maurice Malone.

Sturm bekam gestern für die 2. Qualifikationsrunde der Champions League Hearts of Midlothian zugelost. „Wir kennen die schottischen Topteams aus der vergangenen Europacupsaison ja schon sehr gut – dementsprechend ist der zweite Platz der Hearts in der schottischen Liga, noch vor den Rangers, sehr hoch einzuschätzen und ein Zeichen ihrer Qualität. Nichtsdestotrotz gehen wir natürlich mit dem Ziel in dieses K.o.-Duell, uns bestmöglich zu präsentieren und in die nächste Runde einzuziehen, auch wenn die Hürde eine enorm hohe ist“, so Parensen.

Die Lust auf Sturm ist bei den Fans weiterhin groß. Die Obergrenze von 10.500 Dauerkarten wurde gestern erreicht und damit der Abo-Verkauf gestoppt.