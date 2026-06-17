Viel los am heutigen Mittwoch. Zuerst besiegte Österreichs Nationalteam Jordanien bei der WM 2026 mit 3:1, dann ging es für den SK Sturm erstmals in der neuen Saison zum Mannschaftstraining auf den Rasen. Und gegen Mittag haben die Schwarz-Weißen dann auch den ersten Gegner auf der Europacup-Reise zugelost bekommen. In der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation bekommt es Sturm mit Heart of Midlothian (SCO) zu tun.

Das Hinspiel findet am 21./22. Juli in Liebenau statt, das Rückspiel eine Woche später in Schottland. Setzt sich Sturm durch, hätte man zumindest die Europa-League-Ligaphase bereits fixiert. Bei einem Aus müsste man in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League einsteigen.

Zudem hat der SK Sturm heute die Obergrenze an Saisonabos erreicht. 10.500 Dauerkarten wurden für die kommende Spielzeit verkauft.