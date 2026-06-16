Also doch: Der SK Sturm muss vorerst nicht nach Klagenfurt ausweichen. Das Heimspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Champions League wird in Liebenau stattfinden. „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits die zweite Runde der UEFA Champions League-Qualifikation in Liebenau austragen können. Jeder weiß, welche Wucht unsere Fans in diesem Stadion entfachen können – gerade an europäischen Abenden. Ein großer Dank gilt der Stadionverwaltung, mit der wir in ständigem Austausch stehen und die alles darangesetzt hat, dass die notwendigen Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden und wir unsere Qualifikationsspiele in Graz austragen können“, wird Sturms Wirtschafts-Geschäftsführer Thomas Tebbich zitiert.

Erst in einem etwaigen Königsklassen-Play-off ist Liebenau dann aber wohl kein Thema mehr, das muss nämlich in jenem Stadion stattfinden, in dem man auch eine etwaige Ligaphase spielen würde.