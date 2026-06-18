Die beste Mannschaft wollte Thomas Tuchel vor der WM-Endrunde zusammenstellen, nicht die Auswahl der besten Einzelspieler. So ließ der deutsche Teamchef der englischen Nationalmannschaft Stars wie Phil Foden oder Cole Palmer zu Hause, was ihm auf der Insel nicht nur Lob einbrachte. Doch nach dem ersten Auftritt der „Three Lions“ kann man getrost sagen: Diese Löwen sind nicht nur eine Mannschaft, sie sind ein eingeschworenes Rudel. Beim 4:2-Sieg gegen Kroatien unterstrichen die Engländer ihre Titelambitionen. Spielfreudig, einsatzstark und mutig agierten die Mannen von der Insel, bissen vor dem Tor eiskalt zu.

Allen voran Superstar Harry Kane, der nicht nur für seine zwei Tore (12., 42.) gefeiert wurde, sondern auch für seine harte Arbeit in der Defensive. Dabei hatte er beim Führungstreffer per Elfmeter Glück. Im ersten Versuch scheiterte der Bayern-Angreifer an Tormann Dominik Livakovic. Da der Schlussmann beim Versuch aber mit beiden Beinen wenige Zentimeter vor der Linie stand, wurde der Versuch wiederholt und im zweiten Anlauf saß der Strafstoß. Bei seinem zweiten Treffer per Kopf nach einem Eckball war der 32-Jährige gewohnt treffsicher. Zwischenzeitlich gelang den Kroaten durch einen sehenswerten Distanzschuss von Martin Baturina aus dem Nichts der Ausgleich (36.), Peter Musa stellte nach einer schönen Kombination vor der Pause auf 2:2 (45.).

Kane in „Bestform“

Es war ein wahres Spitzenspiel in Dallas, das den Charakter eines Finalspiels hatte. Doch anders als in den beiden EM-Endspielen 2021 und 2024 gingen die Engländer in dieser Auftaktpartie als Sieger vom Platz. Jude Bellingham erhöhte kurz nach Wiederanpfiff auf 3:2, der eingewechselte Marcus Rashford sorgte in der Schlussphase für den 4:2-Endstand (85.). „Es war ein hartes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Aber die Reaktion war brillant. Wir haben etwas gewackelt, aber die zweite Halbzeit war großartig, wir hatten so viele Chancen und haben immer weitergemacht“, lobte Teamchef Tuchel den Auftritt des Titelfavoriten.

Auf der anderen Seite war Kroatien alles andere als enttäuschend, doch gegen bestens eingestellte „Three Lions“ war im ersten Gruppenspiel nichts zu holen. Während der WM-Finalist von 2018 in der Nacht auf Mittwoch gegen Panama bereits etwas unter Druck steht, träumen auf der Insel viele Fans bereits vom heimkehrenden Titel. „It’s coming home“, schallte nach dem Spiel bereits von einigen Fans durch das Stadion. Superstar Kane hielt indes fest: „In der zweiten Halbzeit haben wir durchgehend Vollgas gegeben, dieses Level müssen wir jedes Mal zeigen.“ Für die kommenden Gruppengegner Ghana und Panama hat der Stürmer eine Warnung ausgesprochen. „Ich fühle mich in Bestform, auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit.“