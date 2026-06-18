Rund ein halbes Jahr ist es her, seit die Kindergesundheit Deutschlandsberg ihre Pforten im LKH Südweststeiermark öffnete. Kages, Politik und Gesundheitsfonds boten damit ein Pflaster für die klaffende Wunde an der kinderärztlichen Versorgung im Bezirk.

Wie bereits mehrfach berichtet, konnte man jahrelang eine offene Kassenstelle in dem Bereich nicht besetzen. Im Frühjahr 2025 packte dann auch die letzte Kassen-Kinderärztin ihre Sachen und wanderte nach Graz ab.

Fehlende Kapazitäten

Der einzige Wahlarzt und Vertragspartner kleinerer Krankenkassen (BVA, VAE und SVG), Max Haidvogl brachte es in einem Gespräch im März vergangenen Jahres auf den Punkt: „Wir können nicht den ganzen Bezirk auffangen. Uns fehlen schlicht und einfach die Kapazitäten.“

Für den weststeirischen Bezirk – der auch mit der Koralmbahn weiter wachsen wird – eine untragbare Situation. Eltern mussten in andere Bezirke ausweichen und damit lange Fahrtzeiten in Kauf nehmen. Einige wandten sich an ihren Hausarzt. Das Thema wurde zum Politikum.

Ärztemangel abfedern

Vor genau einem Jahr berichtete die Kleine Zeitung exklusiv über Pläne, den Ärztemangel abzufedern. Gesundheitsfonds, Kages und Land arbeiteten zusammen an einer Krankenhausambulanz als Lösung. 350.000 Euro flossen in benötigte Umbauarbeiten und Medizintechnik. Anfang Jänner eröffnete die dislozierte Spitalsambulanz, welche als normale Kassenstelle besetzt worden ist. Als Motor des Projekts gilt Reinhold Kerbl, Abteilungsleiter für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Hochsteiermark.

Eröffnung der Kindergesundheit Deutschlandsberg, die Meinung darüber ist geteilt © Kages/ Sarah Ranz

Mit Mirjam Scheithauer konnte man vorerst eine Kinderärztin für 20 Stunden bekommen, beide offenen Kassenstellen aber nicht ersetzen. Für Politik und Bürger zu wenig, sie forderten eine Ausweitung der Ordinationszeiten. Während die einen jubeln, sehen die anderen die sogenannte Kindergesundheit Deutschlandsberg kritisch. So auch Georg Breisach, der 30 Jahre lang als Kinderarzt in Deutschlandsberg tätig war.

„Reden wir“ darüber am 8. Juli

Die Kleine Zeitung lädt nun am Mittwoch, dem 8. Juli, zu „Reden wir“ über „Wie gut ist die kinderärztliche Versorgung im Bezirk Deutschlandsberg tatsächlich aufgestellt?“ ab 18 Uhr in die Stadtgalerie Deutschlandsberg, Hauptplatz 22. Mit dabei sein werden Reinhold Kerbl, zuständig für das Kages-Projekt und selbst Abteilungsleiter für Kinder- und Jugendheilkunde am LKH Hochsteiermark, der einstige Deutschlandsberger Kinderarzt Georg Breisach sowie die beiden Mütter Tamara Carbonari aus Deutschlandsberg und Petra Korb aus St. Peter im Sulmtal.

Durch den Abend führen Kleine-Zeitungs-Redakteurinnen Eva Brutmann und Barbara Mikschofsky. Seien Sie dabei und reden Sie mit uns und den Diskutanten. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung gebeten.