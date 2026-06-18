Das Morgenjournal ist eine der wichtigsten und beliebtesten Nachrichtensendungen im ORF-Radio Ö1. Seit vielen Jahren ist auch die Kultur mit zwei Beiträgen fixer Bestandteil jeder Sendung. Seit Juni jedoch wurden nach Informationen der „Kleinen Zeitung“ die Kulturbeiträge im Morgenjournal von zwei auf einen reduziert. Rechnet man das Mittagsjournal dazu, in dem nach wie vor ein aktueller Kulturbeitrag vorgesehen ist, bedeutet das eine Kürzung des Platzes für die Kultur um rund ein Drittel.

Einsparung noch nicht fix

Bleibt diese Reduktion der Kultur nun so? „Wir probieren das derzeit aus“, sagt Christine Thönicke-Frenkenberger von den Radiojournalen auf Anfrage. Fix sei die Reduktion demnach noch nicht. Hintergrund sind sinkende Hörerzahlen in den Journalen des ORF.

Es ist nicht der erste herbe Einschnitt beim Thema Kultur im ORF. Erst zu Jahresbeginn wurde das Kultur- und Feuilletonportal „ORF Topos“ ersatzlos gestrichen. Seitdem ist Kultur bei ORF Online deutlich seltener Thema.