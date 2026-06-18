Donnerstagmorgen öffnete Ingeborg Jabornig erstmals die Tür der neuen Fielmann-Filiale in der Spittaler Innenstadt. „Es ist ein tolles Gefühl, ein so schönes Ladenlokal eröffnen zu dürfen“, freut sich die Niederlassungsleiterin und Augenoptikermeisterin. Mehr als 2000 Korrektions- und Sonnenbrillen warten in der Taurergasse auf die Kunden.

Ein fünfköpfiges Team wird die Kundschaft in dem rund 110 Quadratmeter großen Ladenlokal beraten. Angeboten wird auch eine Geld-zurück-Garantie: Sollte eine Brille innerhalb von sechs Wochen anderswo günstiger zu finden sein, wird der Kaufpreis erstattet. Sehtests und kleinere Brillenreparaturen sind bei Fielmann kostenlos.

Die Filiale ist rund 110 Quadratmeter groß © Fielmann

Das Angebot wird erweitert

„Wir bieten eine große Auswahl und höchste Beratungsqualität zu besten Preisen. Ich bin sicher, dass wir viele Menschen aus der Stadt und der Region mit unserem Angebot erreichen können“, sagt Jabornig. In wenigen Wochen wird das Angebot noch erweitert: Auch ihre Augenvorsorge können die Menschen aus Spittal und Umgebung dann bei Fielmann erledigen. Mit dem Augen-Check-up wird das Team ein Screening anbieten, das Auffälligkeiten am Auge frühzeitig sichtbar macht und dabei helfen kann, Sehverlust vorzubeugen. Weitere Fachgeschäfte sollen in den nächsten Jahren in Österreich hinzukommen.

Die Filiale hat montags bis freitags von 8.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.