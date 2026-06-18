Deckel auf und weg sind sie. 6000 sterile Tigermückenmännchen wurden am Donnerstag in einem Heimgarten am Grazer Grillweg von der Leiterin des Grazer Gesundheitsamts Eva Winter und Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) freigelassen. Damit geht ein Pilotprojekt, das im Vorjahr gestartet wurde, in die zweite Runde. Die Männchen, die anders als die Weibchen nicht stechen und kein Blut saugen, werden im Labor sterilisiert. Paaren sie sich, bleibt Nachwuchs aus. „Im Vorjahr hat sich in dem Testgebiet gezeigt, dass durch die Methode die Verbreitung der Mücken deutlich reduziert werden konnte“, erinnert Krotzer.

Zwei Millionen Tigermücken heuer verfügbar

Das Gebiet, in dem man auf die sterilen Mücken setzt, wurde heuer ausgeweitet. Zehn Wochen lang werden jede Woche 200.000 Tiere freigesetzt. Mit insgesamt zwei Millionen Männchen kommen zwar doppelt so viele Tiere zum Einsatz wie im Vorjahr, angepeilt wurden allerdings ursprünglich acht Millionen. Am Geld scheitere es nicht, versichert Winter. Pro Mückenmillion wurden rund 18.000 Euro reserviert. Die Züchtung der sterilen Mücken hat sich allerdings als Flaschenhals erwiesen. Beim Pilotprojekt im Vorjahr übernahm das einmalig die IAEA, die Staaten im Kampf gegen Insektenplagen unterstützt. Nun muss Graz die Tiere, die durch Röntgenstrahlen unfruchtbar gemacht werden, am freien Markt auftreiben. „Wir haben alles gekauft, was verfügbar war“, versichert Winter.

Diese Woche wurden die ersten sterilen Tigermücken in dieser Saison freigelassen. Im Bild: Der Tigermückenbeauftragte Erwin Wieser, Melanie Polz vom Heimgartenverein Dietscholdgrund, Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, die Leiterin des Grazer Gesundheitsamts Eva Winter © Büro Stadtrat Krotzer

Österreichische Lösung gefordert

Der Transportweg stellt sich ebenfalls als Herausforderung heraus. Angeliefert werden die Mücken, die dafür gekühlt werden müssen, mit einem Umweg über Leipzig aus Bologna. Nachdem die tropischen Insekten gekommen sind, um zu bleiben und keineswegs nur Graz heimsuchen, pocht die Stadt deshalb auf eine nationale Lösung. „Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll, auch in Österreich Produktionskapazitäten für sterile Tigermücken aufzubauen. Dafür braucht es den Willen des Bundes“, so Winter.

Maßnahmenbündel für die Bekämpfung der Tigermücke

Zusätzlich zur SIT-Methode setzt Graz auf ein ganzes Maßnahmenbündel. Wie bereits berichtet, werden mit „ZikaSeal“ Vorrichtungen erprobt, die verhindern, dass die Mücken in Regeneinläufen ihre Eier ablegen. In besonders betroffenen Stadtvierteln wird das Larvizid BTI in die Kanalschächte eingesprüht. Auch die Schulen werden verstärkt eingebunden, mit dem Ziel, dass die kleinen „Tigermückendetektive“ ihr Wissen zuhause weitergeben. Der Grazer Tigermückenbeauftragte Erwin Wieser ist im Stadtgebiet unterwegs, um Gartenbesitzer aufzuklären, wie sie Brutstätten gar nicht erst entstehen lassen. „Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen: Dort, wo mitgemacht wird, hilft es“, appelliert Krotzer an die Grazer, ihre Gartentüren für Wieser und seine Kollegen zu öffnen. Deren Tipps für die Bekämpfung des Insekts, das sich zunehmend im Land verbreitet, sind in der Zwischenzeit nicht nur in Graz und im Umland gefragt. „Wir bekommen Anrufe aus ganz Österreich“, unterstreicht Wieser.