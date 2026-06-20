Am 12. Juli 2026 feiert Priester Martin Schmiedbauer in Graden sein Goldenes Priesterjubiläum. Und mit dem Seelsorger, Lehrer und langjährigen Direktor des Volksbildungswerkes feiert auch das Dorf mit.

Der 1950 geborene zweifache Magister und Doktor erzählt gerne über seine Verbindung zu Graden, wo er 20 Jahre seines Lebens verbrachte. „Ich durfte als Fünfjähriger, damals wohnten meine Eltern bei der Rupfersäge, die Kuh auf der Weide hüten“, erzählt der Jubilar. 1958 übersiedelte die Familie zum vulgo Koch, wo die Eltern den Sommer über als Viehhüter und bei Holzschlägerungsarbeiten tätig waren.

Erinnerungen an Kindheit in Graden

„Der Weg zur Schule dauerte eine Stunde. Ich erinnere mich noch an die Schulsuppe, die nach dem Unterricht gereicht wurde, um uns für den Heimweg zu stärken.“ Weil sein Lernerfolg an der Volksschule überdurchschnittlich war, wurde ihm der Besuch der Hauptschule in Köflach empfohlen. Von dort wurde Schmiedbauer an das Gymnasium im Bischöflichen Seminar in Graz vermittelt. Als Seminarist konnte er die erste rhythmisch gestaltete Messe in Graden einführen.

Priester Martin Schmiedbauer mit Herta Leitner, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, in Graden © Karl Mayer

Jubiläum wird am 12. Juli gefeiert

Am 27. Juni 1976 wurde Schmiedbauer zum Priester geweiht, am 4. Juli 1976 feierte er seine Primiz in Graden. „Mein Studium verdanke ich neben meinen Eltern vielen Wohltätern, etwa Pfarrer und Dechant Josef Schmid, der mich finanziell unterstützte, weiters der Kaufmannfamilie Schmid und vielen anderen“, bedankt er sich.

In den vergangenen Jahren hat sich die Verbindung des Seelsorgers „zur Graden“ wieder intensiviert. Nun feiert er am Ort seiner Primiz das Goldene Priesterjubiläum. Am Sonntag, 12. Juli, wird um 10 Uhr zu einem Festgottesdienst am Dorfplatz geladen, der vom Musikverein Graden, dem Bäuerinnenchor sowie von der Bläsergruppe Fripertinger feierlich gestaltet wird. Organisiert wird der Festtag vom Pfarrgemeinderat Graden mit der Vorsitzenden Herta Leitner an der Spitze.