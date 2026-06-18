Ganz neu ist die Einsicht ja nicht, dass man zum Opfer seines eigenen Erfolgs werden kann. Der ORF hatte offenbar nicht damit gerechnet, dass am Mittwoch um sechs Uhr Früh 250.000 Menschen das erste Österreich-Spiel dieser Fußball-WM sehen wollten. Dem Server wurde das alles zu viel, er legte sich noch einmal zur Ruhe, gut eine Stunde lang blieben die Monitore schwarz: Was grundsätzlich schon ärgerlich, aber natürlich weitaus schlimmer ist, wenn das eigene Team dann auch noch gewinnt, während man selbst im Finsteren sitzt. „Nach eingehender Analyse wird der ORF Maßnahmen im technischen Setup einrichten, die eine derartige Situation für die weiteren WM-Spiele ausschließen“, ließ der Sender in anmutigem Tech-Sprech wissen. Und das wollen wir doch schwer hoffen.

Aber das nächste Österreich-Spiel beginnt eh am Montag um 19 Uhr, zur ziemlich besten Sendezeit; und es wird nicht nur gestreamt, sondern auch ganz klassisch von Servus TV übertragen. Dort beteuert man sehr, dass man sich keine Fehler leisten wird. Meine Kollegin Susanne Rakowitz hat nämlich dort nachgefragt sowie die Hintergründe für das Streaming-Debakel recherchiert. Und sehr unterhaltsam kommentiert hat sie die Causa auch: dicke Empfehlung!

Montag spielen wir also gegen Lionel Messi, der sich offenbar entschieden hat, Argentiniens WM-Matches im Alleingang zu entscheiden. Was soll man dazu sagen: Der Mann ist 38, in dem Alter sind schon viele etwas eigenbrötlerisch, so einen Zug aufs Tor haben die meisten Altersgenossen aber nimmer. Außer natürlich Marko Arnautovic, der mit 37 Jahren auch schon sein erstes „Türl“ gemacht hat. Als nächstes wäre natürlich ein Hattrick gegen Argentinien nicht schlecht und würde Österreich dem von ihm prognostizierten WM-Sieg auch deutlich näherbringen.

Hattrick, ich hab das nachgeschlagen: Das Wort, das immer dann zur Anwendung kommt, wenn ein Kicker drei Tore in einem Spiel erzielt, entstammt tatsächlich dem englischen „Hat Trick“ – aber ursprünglich nicht der Fußballerwelt. Sondern dem englischen Cricket-Sport, wo der Bowler (Werfer) sich einst tatsächlich mit drei erfolgreichen En-Suite-Würfen einen Hut verdienen konnte. Vermutlich einen „Bowler Hat“ also auf Deutsch: eine Melone.

Messi, der jetzt in sechs Weltmeisterschaften 16 Tore schoss (dafür gibt es keine Spezialbegriffe: zu singulär) und mit diesen vielen Toren einen Rekord von Miroslav Klose eingestellt hat, soll nach seinem Hattrick für Argentinien geweint haben, dabei ist ein Dreierpack für ihn gar nichts so Besonderes: In seiner langen Karriere beim FC Barcelona hat er tatsächlich unglaubliche acht Hattricks geschossen. Gleich viele wie Cristiano Ronaldo (sieben für Real Madrid und einen für Juventus), erhob das deutsche „Kicker“-Magazin.

Ein WM-Tor hat Ronaldo in seinem ersten Spiel gestern Abend nicht geschafft, Portugal spielte gegen die DR Kongo 1:1, aber in Ronaldos gesegnetem Alter ist man ja auch aus anderen Gründen rekordverdächtig: Mit einundvierzigeinhalb Jahren ist er der älteste Feldspieler, der je bei einer WM-Endrunde in der Startelf aufgestellt war. Andererseits: Wenn das das Aufregendste ist, was über einen Spieler geschrieben werden kann, wird es für ihn wohl langsam Zeit, ernsthaft über das Leben nach der aktiven Karriere nachzudenken.

Apropos aktiv: Heute Nacht um 1 Uhr hat Ghana gegen Panama und um 4 Uhr Usbekistan gegen Kolumbien gespielt. Wenn Sie, so wie mich, um diese Zeit keiner aus dem Bett bringt, empfehle ich die Spielberichte meiner unermüdlichen Sportkollegen. Die ersten haben bereits rote Augen, aber die lassen sich weder von Nachtspielen noch von Streaming-Problemen vom Berichterstatten abhalten. Hier finden Sie ihre neuesten Stories.

Sie hingegen, hoffe ich, hatten einen gesegneten Schlaf.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

Herzlich,