In einem Auto auf einem Parkplatz in der Nähe von Stuttgart wurde ein lebloses Kleinkind entdeckt, wie regionale Medien berichten. Gegenüber dem „Zeitungsverlag Waiblingen“ bestätigte die Polizei den Tod des Kindes. Es wurde am Nachmittag in dem Auto gefunden.

Laut der BILD-Zeitung soll das bewusstlose Kind aus dem Fahrzeug befreit worden sein, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos. Die Polizei sperrte umgehend den Ort ab und befragte mögliche Zeugen.

Unklare Todesursache

Genauere Details zu dem Kind gibt die Polizei nicht bekannt. Unklar ist auch, wie es zu dem Tod kam und wo die Eltern zu diesem Zeitpunkt waren. Deutsche Medien spekulieren indes, ob die Hitze – an diesem Nachmittag hatte es 28 Grad – mit dem Unglück etwas zu tun gehabt haben könnte.