„Es geht darum, die verschiedenen musikalischen Kulturen sichtbar und hörbar zu machen“, erklärt Eckehard Pistrick, Professor für Ethnomusikologie. Seit zwei Jahren gibt es ein transkulturelles Ensemble an der Gustav-Mahler-Musikuniversität in Klagenfurt: „Wir verstehen das Ensemble auch als Integrationsplattform.“

Fast alle Kontinente vereint

„(Re)Shape“ nennt sich das Ensemble, das diesen Samstag zwischen 11 und 13 Uhr am Refugee Day am Alten Platz in Klagenfurt erstmals auftritt, am Sonntag folgt um 17 Uhr ein Konzert im Barocksaal der Carinthischen Musikakademie in Ossiach. Unter der musikalischen Leitung der Hackbrett- und Salterio-Spezialistin Heidelore Wallisch-Schauer haben sich Lucas Chagas (Brasilien), Janez Krevel, Primož Gnidovec und Katja Suppan (Slowenien), Luka Mucavele (Mosambik), Sebastian Haidutschek und Corina Kuhs (Kärnten), Aref Alosh (syrischer Kurde), Ronin Shahan (türkischer Kurde) und der Tirolerin Magdalena Pedarnig zusammengefunden. Das Ensemble schöpft aus einem immensen Reichtum der Instrumente: Zither, Harfe, Kaval, Bouzouki, Djembe, steirische Harmonika und viele mehr.

„Für uns stellt sich auch die Frage, wie man sich durch Musik verständigen kann“, sagt Pistrick.