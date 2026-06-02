Die Gustav-Mahler-Privatuniversität für Musik geht neue Wege: Von 22. bis 26. Juni werden an der Klagenfurter Musikuni erstmals Top Artists Masterclasses veranstaltet. In diesem Jahr konnten neun Mitglieder der Wiener Philharmoniker und Kammersänger Michael Schade gewonnen werden. Möglich macht das eine großzügige Unterstützung der 100 Jahre Kelag Gemeinnützige Privatstiftung. Die Masterclasses sind auf fünf Jahre ausgerichtet.

„Man muss den Studierenden einfach mehr Kompetenzen mitgeben“, sagt Vizerektorin Annemarie Podesser © Helge Bauer