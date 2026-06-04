Er ist gerade auf dem Weg zum Linzer Landestheater, wo für Daniel Loipold an diesem Abend Leoš Janáčeks Oper „Katja Kabanowa“ auf dem Programm steht. Seit zehn Jahren ist er Solohornist des Brucknerorchesters Linz: „In diesem Orchester fühle ich mich sehr wohl“, erzählt der 29-Jährige beim Telefon-Interview mit der Kleinen Zeitung.

Aber was sollte aus dem gebürtigen Mölltaler auch anderes werden als ein Musiker: Seine Mutter ist freischaffende Flötistin, die fallweise im Kärntner Sinfonieorchester (KSO) spielt, sein Vater Werner Loipold Hornist im KSO sowie Lehrer an der Gustav-Mahler-Privatuniversität (GMPU). Er wurde auch sein erster Lehrer. „Bereits mit fünf Jahren bekam ich von ihm den ersten Hornunterricht. Mein Weg, Musiker zu werden, war von Anfang an vorgezeichnet und ich habe ihn nie bereut. Im Gegenteil, er macht mir viel Freude.“ Nach Studien an der GMPU und in Graz schon während seiner Schulzeit am Musikgymnasium in Viktring, absolvierte er schließlich erfolgreich das Master-Studium in Linz. Bald spielte er regelmäßig in Orchestern wie dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, der Staatsoper München, dem DSO Berlin, dem Mozarteumorchester Salzburg und dem RSO Wien.

In letzter Zeit nimmt auch seine Solistentätigkeit immer mehr zu. Und so wird der gebürtige Flattacher zur Eröffnung der diesjährigen Musikwochen Millstatt in der Stiftskirche das 1. Hornkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Millstatt Festival-Orchester unter Marcus Merkel zum Besten geben: „Es ist ein sehr attraktives Konzert mit nur zwei schnellen Sätzen. Ich freue mich sehr, es in der Heimat spielen zu können“, sagt Daniel Loipold.