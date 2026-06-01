Hektisch stolperten sie auf die Bühne. Der eine zog noch schnell seine Schuhe an, der andere knöpfte sein Gilet zu und sofort versprühten sie gute Laune: Das „BrassQuintett BlechReiz“ aus Kärnten kam zum Auftaktkonzert der Musikwochen Millstatt ins Kongresshaus. Anfänglich mit nachdenklichen Texten über Beziehungen, Liebesfreud und Liebesleid sowie teils etwas gleichklingenden Eigenkompositionen, wie „Everyday Hero“ oder „Walking with You“, wussten die fünf Musiker aber bald mit ihrem neuen Programm „Nur die Liebe/Lippe zählt“ zwischen „Euphorie und Erschöpfung“ musikalisch zu faszinieren.

Skurriler BlechReiz-Humor

Und dabei wechselten sie Genres und Stile ungeniert und abrupt, ebenso wie ihre Kleidung und den skurrilen BlechReiz-Humor. Wilde Arrangements von Stücken etwa von Max Raabe „Der perfekte Moment“ oder von Tschaikowski „Tschaikowskiss“, das sich mit „Satisfaction“ von den Stones mischte, wurden gespielt. Aber auch Mozart „geh-mol“, eine Reise des bekannten Hauptthemas der g-Moll Sinfonie rund um den Erdball erklang mit Jodlern, Tangos sowie im chinesischen und afrikanischen Stil. Ein Pop-Medley ihrer bisherigen erfolgreichen Schlager mit dem Hit „I kenn di von mein Handy“ gab es zum Finale.

Nico Samitz und Peter Kosz (beide Trompete), David Zuder (Posaune), Hannes Burgstaller (Horn) und Martin Kohlweis (Tuba) sind alle hoch virtuose Könner auf ihren Instrumenten und wussten dabei auch ihre Stimmen gekonnt einzusetzen. – Stehende Ovationen!