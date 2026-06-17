Unter dem Motto „freiwillig, ehrenamtlich, engagiert“ holt der fee-Award jene Menschen und Initiativen vor den Vorhang, die Graz solidarischer und stärker machen. Hinter dem Preis steht die Ehrenamtsbörse fee, ein Kooperationsprojekt der Stadt Graz und Jugend am Werk. Sie unterstützt Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten, und bringt sie mit Organisationen zusammen, die Unterstützung suchen.

In der Kategorie „Organisation hauptamtlich – Umsetzung ehrenamtlich“ wurden prämiert:

Die Bahnhofsmission der Caritas: Die Einrichtung wird täglich von über 100 Gästen besucht. Wohnungslose Menschen und Menschen in Krisen oder ohne soziales Netz finden dort eine erste Anlaufstelle.

Die Psychosoziale Versorgung nach dem Amoklauf 2025 des Kriseninterventionsteams Steiermark: Das Kriseninterventionsteam Steiermark hat nach dem Amoklauf am Borg Dreierschützengasse psychosoziale Hilfe geleistet, Menschen begleitet und Stabilität gegeben, wo vieles erschüttert war.

In der Kategorie „Organisation ehrenamtlich – Umsetzung ehrenamtlich“ wurden ebenfalls zwei Projekte mit einer Auszeichnung vor den Vorhang geholt:

„Das Abendmahl“: Seit drei Jahren ist „Das Abendmahl“ dreimal pro Woche mit einem Tuk-Tuk an unterschiedlichen Standorten in Graz unterwegs und verteilt kostenlos Essen. Pro Einsatz kommen rund 40 Menschen zusammen.

Straßenfest Messequartier der Interessengemeinschaft Wohnanlage Messequartier: Rund 90 Menschen wirken ehrenamtlich an Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Straßenfestes mit. Über den Tag verteilt kamen 2025 rund 900 Besucher und Besucherinnen zusammen. Heuer findet das Fest am 27. Juni statt.

„Diese vier Projekte stehen für unterschiedliche Formen des Helfens. Aber sie haben eines gemeinsam: Sie lassen Menschen nicht allein. Gerade in einer Zeit, in der viele unter Druck stehen, zeigt das Ehrenamt, was Solidarität bedeutet. Politik muss dafür sorgen, dass dieses Engagement gute Rahmenbedingungen hat und nicht überlastet wird“, so Integrationsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ).