Mallorca gilt seit Jahrzehnten als eines der beliebtesten Reiseziele der Deutschen. Doch mit den steigenden Besucherzahlen wächst auch ein Problem, das Urlauber zunehmend beschäftigt: die Kriminalität. Das berichtet das „Mallorca Magazin“. Vor allem an der Playa de Palma und rund um den Ballermann häufen sich Berichte über Diebstähle, Raubüberfälle und gewalttätige Auseinandersetzungen.

Jüngste Vorfälle zeigen, dass insbesondere Touristen immer häufiger ins Visier professionell organisierter Täter geraten. Wie spanische Ermittler berichten, nutzen Kriminelle die Menschenmengen, die ausgelassene Partystimmung und die Unachtsamkeit vieler Urlauber gezielt aus.

Deutsche Urlauber Opfer von Gewalt und Raub

Besonders für Aufsehen sorgten mehrere Überfälle auf deutsche Urlauber im Bereich der Playa de Palma. In einem Fall wurden deutsche Touristen von einer Diebesbande attackiert und beraubt. Die Täter gingen dabei nicht nur auf Wertsachen aus, sondern setzten auch Gewalt ein. Die Polizei geht davon aus, dass organisierte Gruppen gezielt nach alkoholisierten oder abgelenkten Urlaubern suchen.

Die Vorfälle bestätigen die Beobachtungen vieler Geschäftsleute und Anwohner. Sie berichten, dass Taschendiebe, Trickbetrüger und organisierte Banden bereits zu Beginn der Urlaubssaison verstärkt auf der Insel aktiv sind. Besonders betroffen sind die Schinkenstraße, die Strandpromenade sowie stark frequentierte Bars und Diskotheken.

Taschendiebe arbeiten professionell

Laut „Mallorca Magazin“ treten viele Täter inzwischen äußerst professionell auf. Sie geben sich als Touristen aus, bewegen sich in Gruppen und beobachten ihre Opfer teilweise über längere Zeit. Häufig schlagen sie in überfüllten Bereichen zu oder nutzen Momente aus, in denen Urlauber ihre Aufmerksamkeit verlieren.

Auch Mietwagen sind ein beliebtes Ziel. Kriminelle gehen oft davon aus, dass sich darin Gepäck, Ausweise oder elektronische Geräte befinden. Die Polizei rät deshalb seit Jahren, keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.

Kriminalität auf den Balearen steigt

Die Entwicklung spiegelt sich auch in offiziellen Zahlen wider. Nach Daten des spanischen Innenministeriums wurden auf den Balearen im Jahr 2025 insgesamt rund 84.900 Straftaten registriert. Das entspricht einem Anstieg von etwa 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf Mallorca allein wurden mehr als 66.700 Delikte erfasst – ein Plus von über sechs Prozent. Besonders stark nahmen Diebstähle und Internetbetrug zu.

Bereits in den ersten Monaten des Jahres 2025 hatten die Behörden auf Mallorca steigende Zahlen bei verschiedenen Delikten registriert. Gleichzeitig weisen Experten darauf hin, dass die enorme Zahl von jährlich mehreren Millionen Touristen zwangsläufig auch die Zahl potenzieller Tatgelegenheiten erhöht.

Mehr Polizeipräsenz in den Partyzonen

Um der Entwicklung entgegenzuwirken, setzen die Behörden verstärkt auf Polizeikontrollen. In den Sommermonaten werden zusätzliche Beamte in den touristischen Brennpunkten eingesetzt. Teilweise unterstützen sogar deutschsprachige Polizeibeamte die spanischen Sicherheitskräfte, um Sprachbarrieren bei Einsätzen und Anzeigen zu überwinden.

Darüber hinaus wurden in einigen Bereichen der Playa de Palma nächtliche Zugangskontrollen eingeführt. Die Maßnahmen sollen Vandalismus, Gewalt und Diebstähle eindämmen und die Sicherheit für Urlauber und Anwohner erhöhen.