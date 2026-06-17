In Charlie-Chaplin-Manier würde man es sich beim ORF gern so vorstellen, dass tief drinnen im gigantischen Getriebe eine winzige Schraube den größtmöglichen Sabotageakt vollführt hat und dann: Nix geht mehr. Heutzutage heißt das: „Eine einzelne Komponente des Setups war überlastet.“ Schwarzer Bildschirm statt grüner Rasen, das haben Mittwochfrüh Zehntausende beim Match Österreich gegen Jordanien gesehen. Auch wenn der Fehler beim technischen Support außerhalb des Küniglbergs liegt, ist das für den ORF ein Super-GAU. Beständig beschwört man dort den notwendigen digitalen Transformationsprozess und dann scheitert es an den Basics.



Der massive Ärger ist fußballphilosophisch begründet: Auch am grünen Rasen ist Technik nicht alles, aber ohne Technik ist alles nichts. Das wusste schon der legendäre Fußballtrainer Giovanni Trapattoni: „Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding.“ Jetzt wissen wir auch endlich, was der Visionär damals gemeint hat – ein Modem!