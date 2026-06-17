Im Jahr 2016 wurde die Schrott24 GmbH gegründet, ein Digitalportal für den Handel mit Altmetallen. Nach einer Verschmelzung ist daraus zunächst die „ROMSH GmbH“ entstanden, die im Vorjahr in die Metaloop Europe GmbH umbenannt worden ist. Und diese musste nun nach Angaben der Gläubigerschützer von AKV und KSV1870 Insolvenz anmelden. Am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Das Grazer Unternehmen, das auch einen Standort in Wien betreibt, ist im internationalen Handel mit Sekundärmetallen tätig, die Schwerpunkte liegen demnach auf Kupfer, Aluminium und Edelstahl.

Die Passiva betragen laut AKV rund 11,08 Millionen Euro, derzeit sind 10 Dienstnehmer beschäftigt, die Löhne und Gehälter wurden bis inklusive Mai ausbezahlt. „Gemäß vorliegender Unterlagen bewertet die Schuldnerin ihre Aktiva mit rund 10,2 Millionen Euro, darunter fallen u. a. die Waren und Vorräte des Umlaufvermögens mit rund 2,66 Millionen Euro sowie offene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6,44 Millionen Euro“, teilt der AKV mit. „Vom gegenständlichen Verfahren sind 153 Gläubiger mit Gesamtforderungen in Höhe von rund 11,08 Millionen Euro betroffen.“

Der KSV1870 gibt die Passiva – nach Liquidationswerten – mit 8,7 Millionen Euro an, die Aktiva mit 3,29 Millionen Euro.

Beabsichtigt wird die Fortführung des Unternehmens. Den Gläubigern wird demnach eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar binnen zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans.

Mittel reichen für Kreditrückzahlung nicht aus

Die Ursachen für die Pleite? Nach einer verlustreichen Aufbauphase mit steigenden Umsätzen habe das Unternehmen Anfang 2026 den Break-even erreicht und seither aufgrund einer Fokussierung auf margenstärkere Geschäfte sowie effizientere Strukturen leicht profitabel gearbeitet, wird aus dem Insolvenzantrag zitiert. „Die Liquidität blieb jedoch angespannt, da weitere Eigenkapitalzuführungen ausblieben. Dies führt zu erhöhtem Aufwand im Tagesgeschäft, eingeschränkter Geschäftsentwicklung und Vertrauensverlust bei Partnern. Zusätzlich belasten eine schwache Industriekonjunktur, volatile Rohstoffmärkte und strengere regulatorische Vorgaben das wirtschaftliche Umfeld.“

Laut Angaben des KSV1870 heißt es zudem: „Die Metaloop Europe GmbH mit Sitz in Graz musste Insolvenz anmelden. Das auf den Handel mit Altmetallen spezialisierte Unternehmen, früher „ROMSH GmbH“ und aus der einstigen Schrott24 GmbH entstanden, strebt eine Sanierung und die Fortführung an. Anfang 2026 wurden ergänzende Liquidationszuschüsse von einigen Eigentümern Anfang 2026 wurden ergänzende Liquidationszuschüsse von einigen Eigentümern.“