Die Rettungskräfte des Roten Kreuzes eilten am Dienstagabend gegen 20 Uhr nach Arnfels. Ein 13-jähriger Jugendlicher testete den E-Scooter seines 20-jährigen Freundes auf der Franz-Eckrieder-Straße. Als er bergab über einen Kanaldeckel fuhr, dürfte er laut Polizei die Kontrolle über den E-Scooter verloren haben und stürzte.

Laut Informationen des Roten Kreuzes fiel er mit seinem Kopf gegen die Gehsteigkante und zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Einen Helm trug er zu dem Zeitpunkt nicht, wie auch die Polizei bestätigt.

Eine Spaziergeherin hatte den Aufprall gehört und schließlich den Jugendlichen am Boden liegen gesehen. Sie setzte die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der junge Südsteirer mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Der betroffene Straßenabschnitt war während des Einsatzes nur eingeschränkt passierbar.