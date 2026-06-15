Ein 74-jähriger Weststeirer stürzte Montagmittag gegen 13 Uhr in St. Josef in der Weststeiermark vom Dach eines Hauses aus drei Meter in die Tiefe. Laut Informationen des Roten Kreuzes zog er sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den First Responder und Sanitäter des Roten Kreuzes wurde der Mann mit dem ÖAMTC-Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Warum der Mann vom Dach stürzte, ist bis dato nicht bekannt.