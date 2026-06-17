Die Fußball-WM, die heuer in Kanada, den USA und Mexiko stattfindet, nimmt gerade Fahrt auf. Ein internationales Turnier unter dem Motto „Viva la Mexiko“ steht nun auch im Bezirk Graz-Umgebung auf dem Programm: der Social Soccer Cup, der heuer bereits zum 21. Mal stattfindet. Jugendmannschaften aus sechs Nationen zeigen dabei am Samstag, den 20. Juni, was sie fußballerisch drauf haben. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von der Offenen Jugendarbeit ClickIn, dem SV Gratwein-Straßengel und der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel.

Turnier und Rahmenprogramm

Auf dem grünen Rasen steht am Sportplatz in Gratwein am Samstag ab 10 Uhr ein sportliches Kräftemessen auf dem Programm. Das Turnier, das junge Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammenbringt, soll aber auch den kulturellen Austausch fördern. Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf Live-Musik vom Masala Brass Kollektiv freuen. Bei der Tombola werden unter anderem Trikots verlost, die von Topstars wie Kylian Mbappé und Lamine Yamal signiert wurden.

Samson Baidoo als Schirmherr

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Bundesligisten GAK. Samson Baidoo fungiert als Schirmherr der Veranstaltung. Der Fußballer war selbst als Nachwuchshoffnung beim Social Soccer Cup dabei. Mittlerweile ist er Stammspieler beim RC Lens in Frankreich. „Dieses Turnier zeigt eindrucksvoll, wie Sport Menschen verbinden kann. Gerade für junge Menschen ist es eine wertvolle Erfahrung, mit Jugendlichen aus anderen Ländern in Kontakt zu kommen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben“, unterstreicht Doris Dirnberger, Bürgermeisterin von Gratwein-Straßengel.