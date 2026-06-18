Es war ein Moment, den mexikanische Fußballfans so schnell nicht mehr vergessen werden. Im Eröffnungsspiel der Heim-Weltmeisterschaft im ehrwürdigen Aztekenstadion vor mehr als 80.000 Fans forderte Stürmer Raul Jimenez in der 66. Minute den Ball von seinem Teamkollegen Roberto Alvarado, der auf der Außenbahn aufblickte. Die Flanke kam ideal in die Mitte, Jimenez stieg auf, köpfelte zum 2:0 ein und das Stadion explodierte. Das Spiel war entschieden, der Auftakt geglückt, die Mexikaner gewannen auch durch das Tor des Angreifers verdient mit 2:0.

Wie groß die Bedeutung des Treffers für den 35-Jährigen persönlich war, zeigte sich am Jubel direkt nach dem Torerfolg. Jimenez sprang in die Höhe, ballte die Faust und zeigte völlig aufgelöst in Richtung Himmel. Kein Wunder, hätte er sich selbst vor einigen Jahren wohl am wenigsten gedacht, zum Fußballhelden einer ganzen Nation zu werden. Denn hinter dem ungewöhnlichen Stirnband mit einem Schutzpolster über dem rechten Ohr steckt eine emotionale und äußerst schmerzhafte Geschichte, die den 129-fachen Nationalteamspieler wohl genauso prägte, wie die sportlichen Erfolge seiner bisherigen Karriere.

Ein Zusammenstoß veränderte alles

Der Grund für den besonderen Kopfschmuck ist ein brutaler Zusammenstoß vor mehr als fünf Jahren. Im November 2020 prallte er im Dress der Wolverhampton Wanderers im Premier-League-Spiel gegen Arsenal London mit David Luiz zusammen. Jimenez knallte zu Boden, verlor das Bewusststein und hatte plötzlich ein noch viel wichtigeres Match zu gewinnen, jenes um sein Leben. Aufgrund eines Schädelbruchs und zusätzlichen Verletzungen am Gehirn musste der Mexikaner notoperiert werden, die Situation war äußerst kritisch. Glücklicherweise erholte sich Jimenez von seiner Verletzung und stand neun Monate danach bereits wieder auf dem Fußballplatz.

Obwohl diese bangen Monate mehr als fünf Jahren zurückliegen, schloss sich mit dem ersten WM-Treffer des erfahrenen Angreifers wohl das schmerzhafte Kapitel. „Ich bin sehr glücklich und freue mich, diesen Traum leben und hier stehen zu dürfen“, erklärte er demütig nach Mexikos Auftakterfolg gegen Südafrika. „Meine Gedanken waren schon seit dem Morgen bei dem Spiel und ich habe darauf gebrannt, auf dem Platz zu stehen.“ Wie wichtig er für das Spiel der Mannschaft von Teamchef Javier Aguirre ist, zeigt seine Statistik von zwölf Toren in 20 Partien unter dem Nationalteamtrainer. Insgesamt jagt Jimenez die Bestmarkten von Jared Borgetti (46) und Chicharito (52). Mit den 44 Treffern liegt er derzeit noch auf Platz drei der ewigen Torschützenliste. Es ist gut möglich, dass im zweiten Spiel gegen Südkorea ein weiteres Tor hinzukommt. Es sind Wünsche, an die vor fünf Jahren keiner zu denken wagte.