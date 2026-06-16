In Salzburg steht die Supermarktkette Hofer in der Kritik von Kundinnen und Kunden. Wie der „ORF Salzburg“ am Dienstag berichtete, sind bei der Arbeiterkammer Salzburg in den vergangenen Wochen zahlreiche Beschwerden über Rabatte des Diskonters eingegangen. Denn manche der Aktionen und Angebote in Werbeprospekten und auf der Homepage von Hofer galten in Salzburger Filialen nicht. Das Unternehmen selbst sprach von einem Test und einer „vorübergehenden Ausnahmesituation“.

„In den Postwurf-Werbeprospekten von Hofer wird häufig mit Rabatten geworben. Ein Stern bei manchen Angeboten wies zuletzt aber auf das Kleingedruckte unten auf der Seite hin. Dort stand dann, dass dieser Artikel nur in ausgewählten Filialen erhältlich ist“, sagte AK-Konsumentenschützer Thomas Flöckner zur APA. Welche Standorte betroffen sind, das mussten die Kunden selbst auf der Website des Unternehmens herausfinden. „Wir halten diese Art der Prospektgestaltung rechtlich für grenzwertig. Die Leute bekommen den Postwurf und verlassen sich darauf, dass die Preise gelten, statt kompliziert nach den Ausnahmefällen im Internet zu suchen“, betonte Flöckner. Dies sei an der Grenze zur Irreführung.

Auch einzelne Filialen an der Landesgrenze zu Salzburg betroffen

Der Missstand sei vor wenigen Wochen von Konsumenten bemerkt worden, gegen Monatsanfang habe die AK Hofer dann erstmals mit der Kritik konfrontiert. „Das Unternehmen hat uns darauf mitgeteilt, dass es ein Test war, die Postwurfprospekte für ganz Österreich einheitlich zu gestalten. Bisher habe man regionalisierte Prospekte verwendet und man wolle zu dieser Praxis auch wieder zurückkehren“, sagte der AK-Konsumentenschützer.

Das kläre aber die grundsätzliche Frage nicht, warum gerade in Salzburg bestimmte Aktionen nicht galten – und noch immer nicht gelten. Denn bei den aktuellen Tiefpreisaktionen auf der Hofer-Seite im Internet gab es am Dienstag bei zehn von aktuell 22 Angeboten – vom Apfel bis zum Energy-Drink – keinen Rabatt für Kunden in den knapp über 30 Salzburger Filialen – und in einigen Hofer-Supermärkten nahe der Landesgrenze, etwa in Schladming, Eggelsberg, Mattighofen oder Mondsee.

Hofer: Gleiche Aktionen und Aktionspreise für alle

In einer Stellungnahme teilte Hofer der APA mit, dass es sich um einen kurzen Test bezüglich der Tiefpreisaktionen gehandelt habe. Dabei seien einige wenige Filialen in Salzburg ausgenommen gewesen. „Es handelte sich um eine vorübergehende Ausnahmesituation, die mit dieser Woche beendet ist.“ Nach dem Test würden alle Kundinnen und Kunden in allen Filialen österreichweit wieder die gleichen Aktionen bzw. Aktionspreise erhalten.