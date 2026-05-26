Action, Spaß und Abenteuer

Dinosaurier hautnah erleben und das mit Gutschein zum Vorteilspreis. Denn von 17. Juni bis 17. Juli 2026 profitieren Club-Mitglieder von einer 30 %-Ermäßigung auf Tagestickets für den Styrassic Park.

Freuen Sie sich auf über 100 lebensgroße Dinosaurier, spannende Abenteuer und Attraktionen für die ganze Familie. Ob actionreiche Grenzerfahrungen hoch über den Köpfen der Saurier das Flying-UFO oder der Crazy-Wave-Ride – hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Ein besonderes Highlight wartet zur Mittagszeit. Da zeigt Internetstar „REXI“ seine wilde Seite und sorgt für staunende Gesichter. Auch kleine Dino-Fans kommen mit Dinozug, Karussell, Achterbahn oder kreativer Gipswerkstatt voll auf ihre Kosten.

Wer noch länger in die Welt der Dinosaurier eintauchen möchte, kann sogar in einem Baumhaus auf sechs Metern Höhe zwischen den Urzeitgiganten übernachten. Neben Parkeintritt und Halbpension warten eine Poolanlage mit Wasserrutsche, abwechslungsreiche Abendprogramme mit Lagerfeuer, Nachtwanderung und Ausgrabung sowie die Möglichkeit, mit den Styrassic-Park-Golfcarts die Region rund um Bad Gleichenberg zu erkunden.

Mehr Infos unter styrassicpark.at

Gutschein direkt über Ihr Smartphone einlösen:

Ab sofort können Sie Kleine Zeitung Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“, wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten. So haben Sie Ihre Kleine Zeitung Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.

Die Kleine Zeitung GmbH ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind. Ermäßigungen werden von Kooperationspartnern für Club-Mitglieder der Kleinen Zeitung gewährt. Der Kleine Zeitung Club übernimmt die Bewerbung des Angebots.