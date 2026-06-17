Gewisse Traditionen gehören zu Fußball-Weltmeisterschaften einfach dazu. Da wäre zum einen das Rätseln über das eigene Versagen im Tippspiel, das Mitfiebern mit den ganz Kleinen gegen die ganz Großen sowie ein Spruch, der einen auch außerhalb der Insel Tag für Tag begleitet. „Football‘s coming home“, was übersetzt so viel bedeutet wie „der Fußball kommt zurück nach Hause“ – schon seit Jahrzehnten die Hymne der leidgeplagten englischen Fußballfans. Seit 1966 also genau 60 Jahre warten die „Three Lions“ auf einen Titel, dabei war man in den vergangenen Jahren mehr als nur einmal knapp dran. So knapp, dass die Wunden der bitteren Finalniederlagen bei den EM-Endrunden 2024 (1:2 gegen Spanien) und 2021 (2:3 im Elfmeterschießen gegen Italien) noch immer nicht ganz verheilt sind.

Treffsicherer Kane

Die vollkommene Genesung der englischen Fußballseele gelingt wohl nur mit dem so lange ersehnten Weltmeistertitel. Und während Pessimisten schon vor der Auftaktpartie den nächsten Rückschlag prophezeien, gibt es in diesem Jahr mehr als nur einen Grund, an den großen Coup der „Three Lions“ zu glauben. Allen voran hat das mit einer Personalie zu tun: Harry Kane, dem aktuell wohl besten Stürmer der Welt. Und der Bayern-Superstar hat etwas in der Tasche, das ihm bei seinen bisherigen WM-Reisen mit England fehlte: Titel.

Mit den Münchnern krönte sich der 32-Jährige, der ewig für seine Titellosigkeit belächelt wurde, in den vergangenen zwei Saisonen zum deutschen Meister und einmal zum DFB-Pokalsieger. Was Kane in seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister zeigte, ist nicht weniger als historisch. In 147 Pflichtspielen traf der Engländer 146 Mal und steuerte zusätzlich 33 Assists bei. Quoten, die es im europäischen Vergleich kein zweites Mal gibt. Und auch unter Thomas Tuchel bei der englischen Nationalmannschaft präsentierte sich Kane von seiner besten Seite. Mit seinen 79 Treffern ist er schon jetzt der Rekordtorschütze des traditionsreichen Verbandes – deutlich vor Legenden wie Wayne Rooney (53 Tore), Bobby Charlton (49) oder Gary Lineker (48).

Mehr als nur ein Stürmer

Neben seinen Fähigkeiten vor dem Tor bringt der Stürmerstar aber auch noch eine andere Komponente mit, die gerade bei einem stressigen und hochemotionalen WM-Turnier ein entscheidender Vorteil sein kann. Egal, ob beim FC Bayern oder der englischen Elf, fällt der Name Harry Kane, folgen immer Lobeshymnen in Bezug auf Charakter und Einstellung. Während andere Mannschaften ihre Taktik um einen Superstar bauen, um diesen strahlen zu lassen, stellt sich Kane immer in den Dienst der Mannschaft, arbeitet, kämpft und stellt sich nie über einen einzigen Teamkollegen.

Anders würde es unter England-Teamchef Tuchel auch nicht funktionieren, wie der akribisch arbeitende Deutsche vor dem Auftakt erklärte. „Mannschaften gewinnen Meisterschaften – so einfach ist das“, sagte der Trainer und setzt voll auf Teamplayer. Genau so einer sei „Superstar“ Kane, wie Tuchel verrät. „Er schießt nicht nur Tor um Tor. Es ist unfassbar, wie er rackert, nach hinten arbeitet und Lösungen im Angriff findet.“ Der Stürmer selbst erklärte, dass er sich in der „Form seines Lebens“ fühle und die Vorbereitung auf das Turnier „erstklassig“ verlaufen sei. „Die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, wie wir trainiert haben, die Spielvorbereitung, unser Spiel selbst und auch einfach das Miteinander, wie wir wieder zueinandergefunden haben.“ Die verlorenen EM-Endspiele und auch der vierte Platz bei der WM 2018 würden ihm zusätzliche Motivation geben. „Die Tatsache, dass wir so oft so nah dran waren, motiviert mich enorm, diesen einen Schritt weiterzugehen.“