Ein vollgepacktes Wochenende liegt hinter den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Watschig (Gemeinde Hermagor). Am Samstag fand ihr 27. Mountainbike-Rennen statt. 50 Mannschaften stellten sich der Herausforderung und traten kräftig in die Pedale. In der Feuerwehrwertung konnten sich die Hermagorer Kollegen den Sieg sichern.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Segnung des neuen Kleinlöschfahrzeuges mit Allradantrieb der Feuerwehr Watschig. Für die Kameraden war die Indienststellung des neuen Fahrzeuges ein besonderer Meilenstein, denn das alte Einsatzfahrzeug wurde nach 34 Jahren in „Pension“ geschickt. Mit moderner Ausrüstung und dem erstmals verfügbaren Atemschutz ist die Wehr bestens gerüstet, um rasch Hilfe leisten zu können.

Die Hermagorer Kollegen sicherten sich beim 27. Mountainbike-Rennen der FF Watschig den Sieg © FF Watschig

Das neue Kleinlöschfahrzeug wurde am Sonntag gesegnet © FF Watschig

Festzug und Gottesdienst

Im Rahmen der Feier wurden neue Mitglieder in die Feuerwehrgemeinschaft aufgenommen sowie verdiente Kameraden ausgezeichnet. Ein feierlicher Festzug sowie ein ökumenischer Gottesdienst bildeten den würdigen Rahmen. Als Ehrengäste konnten Bezirkshauptmann-Stellvertreter Manfred Jost, Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Zimmermann, Bezirksfeuerwehrkurat Andreas Tonka, Abschnittsfeuerwehrkommandant Robert Koppensteiner, Bürgermeister Leopold Astner, Vizebürgermeister Roland Jank, Stadtrat und Feuerwehrreferent Wolfgang Waldner, die Stadträte Siegfried Pirker und Hannes Burgstaller, Gemeindefeuerwehrkommandant Bernhard Tscheließnig, Gemeindefeuerwehrkommandant-Stellvertreter Florian Zimmermann, Bezirksjugendbeauftragter Patrick Pettauer und Pfarrer Reinhard Ambrosch begrüßt werden.