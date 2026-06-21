Mit dem Luxus verhält es sich ein bisschen wie mit dem Glück: Jeder hat eine andere Definition davon. Für die einen ist es ein teurer Gegenstand oder eine Auszeit in einem All-inclusive-Resort. Für Julia Pirkenau hingegen ist die Antwort ganz klar: „Abenteuer ist für mich Luxus. Natur ist Luxus. Sich mit seinem Inneren beschäftigen zu dürfen und in einer Gemeinschaft voneinander zu lernen.“ Diese ganz persönliche Luxus-Definition gibt die gebürtige Grazerin, die in Stallhofen aufgewachsen ist, mit ihrem Unternehmen „surwhyve“ weiter.

Gegründet hat Pirkenau „surwhyve“ vor eineinhalb Jahren. Der Bürojob im Marketingbereich, den sie davor hatte, machte sie nicht glücklich. „Eines Tages habe ich in einem Buch diesen Satz gelesen: Befreie dich von den Unannehmlichkeiten in deinem Leben. Da hat es Klick gemacht und ich wusste, dass ich mich beruflich verändern muss.“ Wenig später absolvierte sie Ausbildungen zur Outdoortrainerin, zur Yogalehrerin und zur Change-Managerin. „Ich wollte mir die berufliche Grundlage für ein neues Leben aufbauen“, erzählt Pirkenau. Heute bietet sie Yogastunden in der freien Natur – etwa auf der Wiese oder einem Stand-up-Paddle – oder Workshops für Paare oder für Unternehmen als Teambuilding-Maßnahme an.

Feriencamp für Erwachsene in Edelschrott

Zusammen mit Nicole Mösel veranstaltet Pirkenau außerdem von 14. bis 16. August 2026 ein Feriencamp für Erwachsene. „Das Motto lautet: Drei Tage lang draußen sein, drei Tage lang offline sein, drei Tage lang echte Verbindung erleben“, erklärt sie.

Stattfinden wird das Ferienlager am Hirzmann-Stausee in Edelschrott. „Ich wusste sofort, dass der Stausee der richtige Ort dafür ist“, sagt Pirkenau und blickt Richtung See, „hier sieht es aus wie in einem kleinen Kanada.“

Ein weiteres Motto im Camp: Alles kann, nichts muss. Wer möchte, kann an Programmpunkten wie Stand-up-Paddeln, Angeln, einer Kajaktour, verschiedenen Spielen oder dem gemütlichen Zusammensitzen am Lagerfeuer teilnehmen. „Unser Anspruch ist es, Leute aus dem Alltag herauszuholen. Ihnen die Möglichkeit zur Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit zu geben“, erklärt Pirkenau. „Was uns auch wichtig ist: Dass man dieses kindliche, spielerische Entdecken wieder erleben kann. Es ist schade, dass das so oft bei Erwachsenen verloren geht, wir profitieren sehr davon.“ Die Natur sei sowieso immer ein guter Ort, um sich auf das Wesentliche zu besinnen und mehr bei sich selbst anzukommen, findet Pirkenau.

Spielerisches Entdecken, Komfortzone verlassen

Auch die eigene Komfortzone zu verlassen, könne dabei helfen. „Und genau das tun wir im Camp. Wir schlafen in Zelten im Wald, kümmern uns gemeinsam um das Essen und erleben Dinge, die wir im Alltag vielleicht nicht kennen.“ Schon nach wenigen Stunden merkt Pirkenau einen Unterschied bei den Menschen, die ihre Programme buchen, erzählt sie.

Für sie selbst war der Schritt aus der Komfortzone heraus die Kündigung ihres Angestelltenverhältnisses, um den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Bereut hat sie ihre Entscheidung in den vergangenen eineinhalb Jahren nie. „Die Selbstständigkeit ist herausfordernd, aber eine riesige Spielwiese. Es ist toll, herauszufinden, was man tun möchte und kann, wenn es einem niemand sagt, sondern man selbst entscheidet.“