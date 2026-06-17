Sie hängt in jedem Schrank eines gut ausgestatteten Politikers – eine orange Jacke, die angezogen wird, wenn unter medialem Beisein eine Straße saniert, eine Brücke eingeweiht oder ein neues Müllfahrzeug in Betrieb genommen wird. Auch Sandra Wassermann, politisch zuständig für die Themen Straßenbau, Entsorgung und Kanal in Klagenfurt, wirft sich ihre regelmäßig um. Die FPÖ-Stadträtin bekennt aber nicht nur im „Außendienst“ Farbe – auch am Faschingsdienstag war Wassermann ganz in Orange unterwegs.

Sie verkleidete sich als Straßenreinigerin und verwendete als Kostüm originale Kleidungsstücke der städtischen Abteilung. Ein Skandal, wenn es nach FSP-Klubobmann Michael Gussnig geht. „Warum wird offizielle Berufskleidung der Landeshauptstadt für eine Faschingsparty verwendet beziehungsweise in diesem Zusammenhang missbraucht?“, lautete Gussnigs Anfrage in der vergangenen Gemeinderatssitzung. Grünen-Gemeinderätin Margit Motschiunig warf Wassermann eine Überschreitung ihrer Referatstätigkeiten „über das gewöhnliche Maß“ hinaus vor. „Woher kommt die Kleidung? Hast du für sie bezahlt“?, fragte Manfred Jantscher von der ÖVP.

Am Faschingsdienstag war Wassermann als Straßenreinigerin unterwegs © Facebook/Screenshot

Für Wassermann ist die Sache klar: Die Jacke schütze nicht nur, sie sei auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber ihren Mitarbeitern. Das Outfit drücke aus, „wie sauber Klagenfurt tagtäglich ist“, sagte Wassermann im Gemeinderatssaal. Bei der Kleidung handelt es sich nicht um eine dienstlich zugeteilte Ausrüstung, sondern um ein Geschenk, das ihr der ehemalige Abteilungsleiter vor sechs Jahren gemacht habe. Ihr wurde das Outfit für „kommunikative Zwecke bereitgestellt“.

Das ließ Gussnig so aber nicht gelten. Immer wieder würde er mit seinen FSP-Kollegen für den Tierschutz plädieren: „Hast du uns schon einmal als Hund oder Katze verkleidet gesehen, um das Thema aufs Tapet zu bringen?“, fragte er Wassermann. „Meine Sicherheitskleidung werde ich auch in Zukunft bei Ortsaugenscheinen anziehen“, lautete ihre Antwort.

Magistratskleidung nur im Dienst zu verwenden

Nachahmer sollte die Kostümierung im Magistrat besser nicht finden. Dort dürfen die Mitarbeiter ihre Arbeitsbekleidung in erster Linie nur bei der Ausübung ihres Dienstes tragen. „Eventuelle Vergehen und Konsequenzen müssten im Einzelfall betrachtet werden“, informiert die Personalabteilung. Wassermann habe hingegen nichts zu befürchten: Sie ist keine Magistratsbedienstete, kann die Kleidung somit nicht missbräuchlich verwenden. Die Weitergabe und Verwendung der Dienstkleidung sei aus Sicht des Magistrats für „positive repräsentative Tätigkeiten“ auch nachvollziehbar.