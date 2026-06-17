Mal da, mal dort: Wer so nebenbei Serien auf Streamingplattformen konsumiert, sollte sich in dem Genre lieber nicht als Telefonjoker melden: Culpa Mia, Culpa Nuestra, das Original oder das in London, Maxton Hall, Der Sommer, als ich schön wurde, erster Teil, dritter Teil oder vierte oder gar fünfte Staffel, und was ist Off Campus jetzt eigentlich schon wieder? Mit ein bisschen Verzögerung haben auch die Streamingdienste jenen Pool für sich entdeckt, der auch für den Buchhandel eine Art Jungbrunnen zu sein scheint, und das nicht nur, weil die Zielgruppen jung sind: Mit den zwei Begriffen „Young Adult“ (YA) und „New Adult“ (NA) deckt man die Zielgruppen von ungefähr 13 bis 18 Jahren und von 18 bis rund 30 Jahren ab. Und hat damit auch nur an der Oberfläche gekratzt.

Die Umwege zur Liebe sind oft elendslang

Das Genre hat so viele Verästelungen wie eine Standardblutbuche in einem Horrorfilm, also unzählige. Wobei man das aus der Vogelperspektive, oder vielleicht sogar Drachenperspektive gesehen, sogar vereinfachen kann: Im Kern geht es um Liebe, da finden sich zwei, nur die Umwege sind meist elendslang. Der Rest ist eine Art Bühnenbild, mal ein College, mal ein Ferienhaus, mal eine üppige Fantasywelt. Im Grunde genommen also eine Art Rosamunde Pilcher, nur mit viel weniger Cornwall. Aber wie auch bei Pilcher lassen sich diese Bücher, die meist ganze Reihen sind, ziemlich praktisch in Serien gießen. Der Vorteil: Die Massen jener, die die Bücher gelesen haben, hat man schon mal fix in der Tasche. Den Rest der Streamingkunden, den hält man mit mehreren Staffeln über Jahre bei der Stange.

Was Netflix 2020 mit „Bridgerton“ begonnen hat – eine Serie im Regency-Outfit, in der die Kinder einer Adelsfamilie pro Staffel in Liebeswirren geworfen werden – führt nun Amazon Prime erfolgreich weiter. Das Privatschulumfeld wird mit „Maxton Hall“ bespielt, das Ferienhaus-Setting mit „Der Sommer, als ich schön wurde“ und jetzt neu mit „Every Year After“ und neuerdings treibt es die Streamer aufs Eis. HBO hat im Vorjahr mit Heated Rivalry vorgelegt. Natürlich gibt es eine mehrteilige Buchvorlage, aber es wäre nicht HBO, wenn man nicht das Tänzchen am Glatteis wagen würde – aber wie so oft dann den Pokal abräumt. Dass es zwischen zwei Eishockey-Spielern am Eis nicht nur kracht, sondern emotional auch noch funkt, das hat dann doch überrascht.

Amazon Prime hat zuletzt „Off Campus“ ins Rennen geworfen: Kluge Studentin geht mit dem Star der Eishockeymannschaft einen Deal ein, um einen Sänger abzuchecken. Wie das wohl ausgehen mag? Kein Telefonjoker nötig.

Die Serie führt derzeit die Amazon-Charts an und bemüht sich zumindest, ein paar toxische Stolperfallen zu minimieren. Dass hier alle schön, gut trainiert und mit Feenstaub bepudert sind, steht auf einem anderen Blatt. Und jetzt kommt auch noch Netflix: Der Streamer hat bekanntgegeben, dass er ebenfalls eine Eishockeyserie umsetzt: In „Icebreaker“ geht es um einen Eishockeyspieler und eine Eisläuferin. Was kommt wohl demnächst? Die Profiliga im Schach? Eher ausgeschlossen.

Eishockey ist der neue heiße Scheiß im Serienuniversum © Amazon Prime