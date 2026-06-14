Olympia 1972: In München beginnt eine große Liebesgeschichte zwischen der Deutschen Silvia Sommerlath und dem schwedischen Kronprinzen Carl Gustaf. Die Höhen und Tiefen der jungen und anfangs noch geheimen Beziehung gibt es ab Frühling 2027 als Serie mit Alicia von Rittberg und Edvin Endre in den Hauptrollen zu sehen. „Es hilft wirklich, sich darauf zu konzentrieren, wie sich diese junge Liebe anfühlt, und darin Abenteuer und Freude zu entdecken“, so Rittberg im dpa-Gespräch.

Selbst Königin oder König zu sein, findet sie nicht erstrebenswert. Und schwer nachzufühlen, wie ihr Kollege Endre meint. „Deshalb ist mein Ansatz, das Menschliche an der Geschichte von Silvia und Carl Gustaf zu finden und mir wirklich anzuschauen, warum sie sich füreinander entschieden haben“, sagte der Schauspieler. Die Dreharbeiten laufen seit März und sollen Ende Juni abgeschlossen werden.

Alicia von Rittberg spielt in der neuen Serie die künftige Königin von Schweden © IMAGO

Hommage an eine royale Ehe

Die Serie sei gedacht als Hommage an die royale Ehe, die sich 2026 zum 50. Mal jährt, so die Macher. Stichtag ist der 19. Juni 2026, die Feierlichkeiten soll es aber bereits am 13. Juni geben. Zur Goldenen Hochzeit wird die Serie unter dem derzeitigen Arbeitstitel „Queen Silvia“ allerdings nicht zu sehen sein. Die Erstausstrahlung ist erst für Anfang 2027 geplant. Sie soll zunächst auf Prime Video erscheinen und dann bei Sat.1.

Wird zumindest in der Serie ein König: Edvin Endre © Imago

Das reale Königspaar äußerte sich laut schwedischen Medienberichten zuletzt negativ darüber, dass seine Geschichte als Vorlage einer Serie dient. In einem Interview mit der Tageszeitung „Dagens Nyheter“ sagte Carl Gustaf: „Ich finde es schrecklich.“ Königin Silvia findet es demnach „merkwürdig“, dass man Fernsehserien über Menschen produziert, die immer noch leben. „Das bedeutet, dass wir vielleicht mit Halbwahrheiten weiterleben müssen. Und dass wir vielleicht über einen Film beurteilt werden, an dem wir überhaupt nicht beteiligt sind“, sagte sie.

König Carl Gustaf verglich die Serie in den Berichten auch mit „The Crown“, der Erfolgsserie über die Ära der britischen Königin Elisabeth II.: „Die Figuren müssen ja von jemandem dargestellt werden, der alle Ausdrücke übertreibt, von denen man selbst weiß, dass man sie hat.“ Dabei könne dann alles Mögliche herauskommen, befürchtet er.

Claire Foy und Matt Smith in einer Szene der Serie „The Crown“ © AP/Robert Viglasky

Zeiten sehr turbulent

Die deutsch-brasilianische Silvia Sommerlath und der schwedische Kronprinz Carl Gustaf, der 1973 König wurde, lernten sich 1972 bei den Olympischen Sommerspielen in München kennen. Silvia arbeitete dort als Chefhostess im Organisationskomitee und der Prinz war mit der Delegation seines Landes zu Gast. Bis zur Hochzeit vergingen vier Jahre. Um genau diese Zeit, die laut den Schauspielern „sehr turbulent“ gewesen sein soll, geht es in der ersten Staffel der Serie.