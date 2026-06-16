Die aus Kärnten stammende Dressurreiterin Nina Neuer erwartet ihr erstes Kind. Wer der Vater ist, war bislang nicht bekannt. Laut einem (kostenpflichtigen) Bericht von Bild-Online soll es sich dabei um den Pferdehändler Patrick Döller handeln. Er soll seit rund zweieinhalb Jahren mit der 32-Jährigen liiert sein.

Die beiden verbindet vor allem ihre Leidenschaft für den Reitsport. Sowohl Neuer als auch Döller sind beruflich in der Pferdebranche tätig und arbeiten in der Region Vechta in Niedersachsen, die zu den wichtigsten Zentren des deutschen Pferdesports zählt. Neuer widmet sich seit Jahren dem Handel mit hochwertigen Dressurpferden, während Döller mit seinem Unternehmen „Horsescouting“ international im Springpferdegeschäft aktiv ist.

Fotos auf Instagram

Neuer hat seine Schwangerschaft vor wenigen Tagen mit einem Foto auf Instagram öffentlich gemacht. Bislang hat sie sich offiziell nicht zum Vater des Kindes geäußert. Laut Bild soll der gemeinsame Nachwuchs nun das private Glück des Paares krönen.

Nina Neuer war von 2017 bis 2020 mit dem Fußball-Weltmeister Manuel Neuer verheiratet. Die beiden hatten sich 2014 in Berlin kennengelernt und drei Jahre später in Italien geheiratet. Die Ehe blieb kinderlos. Auch bei Manuel Neuer gibt es derzeit Familienzuwachs: Der Torhüter des FC Bayern München und seine Ehefrau Anna erwarten Medienberichten zufolge ihr zweites gemeinsames Kind.