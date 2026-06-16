Die steirische SPÖ hatte kürzlich zur Veranstaltung „Einspruch – für die Rettung der Orthopädie“ in Bad Radkersburg geladen. Im Fokus der Diskussion standen die geplante Verlagerung der Orthopädie am LKH Bad Radkersburg und die Gesundheitsversorgung in der Region.

„Die Menschen erwarten zu Recht eine wohnortnahe und verlässliche Gesundheitsversorgung. Die Anliegen, Sorgen und Erfahrungen, die uns heute geschildert wurden, nehmen wir mit und werden sie mit Nachdruck in den steirischen Landtag tragen. Die Orthopädie in Bad Radkersburg muss erhalten bleiben“, betonte der SPÖ-Landesparteivorsitzende Max Lercher.

Dem stimmte SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz zu: „Gesundheitsversorgung darf nicht vom Wohnort abhängen, die Menschen in der Südoststeiermark haben Anspruch auf die gleiche Versorgung wie alle anderen Steirerinnen und Steirer.“