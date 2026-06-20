Eine junge Kärntnerin rückte plötzlich ins Scheinwerferlicht der italienischen Medien. Eva Mion, in Kärnten schon länger bekannt als Akteurin des Villacher Faschings, hat in ihrem Youtube-Kanal ein Lied über Tarvis veröffentlicht. Obwohl sie darin vorwiegend in Kärntner Mundart singt, sind italienische Medien darauf aufmerksam geworden und berichten über die Sängerin.

Eva Mion mit Gitarre © PRIVAT

Im Lied, das die 34-Jährige heuer online veröffentlicht hat, besingt Mion, was Kärntnerinnen und Kärntner in der italienischen Grenzstadt gerne machen: einkaufen, bummeln, Essen gehen und vor allem dem Alltag entfliehen – den klassischen Kurzausflug ins Land des „dolce vita“ eben.

„Tarvis ist ein besonderer Ort für mich. Ich komme sehr oft in die Gegend. Manchmal mache ich einen Spaziergang bei den Laghi di Fusine, manchmal wandere ich am Luschariberg. Da dachte ich: Warum nicht auch einmal einen Song darüber schreiben und aufnehmen?“, sagt Mion. Insgesamt hat sie bereits rund 100 selbst komponierte Lieder im Repertoire – die meisten auf Englisch, einige auf Deutsch beziehungsweise in Mundart und einige auf Italienisch.

Eva Mion mit ihrem Opa, der aus Friaul nach Villach zog © PRIVAT

Opa war Friulaner

Die Liebe zum Singen hat Mion von ihrem Opa, einem gebürtigen Friulaner, mit dem sie als Kind immer „O sole mio“ gesungen hat. Im Alter von sechs Jahren begann sie, Gitarre zu spielen. Hauptberuflich arbeitet Mion in der Verwaltung. Ihre zweite große Leidenschaft gehört der Villacher Faschingsgilde. Seit vielen Jahren steht sie bei den Sitzungen als eine von zwei Hofnarren auf der Bühne und als „Die Praktikantin“ spricht und singt sie über Neuigkeiten aus dem Parlament. Beim Kinderfasching ist sie als „Staatssekräterin“ organisatorisch tätig.

Hymne auf Grado

Das Lied über Tarvis, mit dem die Kärntnerin in italienischen Medien präsent ist und dem etwa die Tageszeitung „Il Gazzettino“ einen großen Artikel auf Seite eins des Kultur-Ressorts gewidmet hat, ist aber nicht das einzige, mit dem Mion die Heimat ihres Opas und einen ihrer persönlichen italienischen Sehnsuchtsorte besingt. Mittlerweile hat sie auf ihrem Youtube-Kanal auch eine Hymne auf Grado hochgeladen, in dem sie natürlich den klassischen Strandurlaub an der Adria thematisiert.