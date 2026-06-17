Wer am Kreuzbergl lebt, darf sich glücklich schätzen. Das Viertel, das zum Stadtteil St. Martin gehört, zählt zu den schönsten und gefragtesten Ecken Klagenfurts. Entsprechend stiegen über die Jahre einerseits die Quadratmeterpreise, andererseits die Zahl an Bauprojekten. Auch Axel Madile und Johannes Striedinger arbeiten seit langer Zeit an mehreren Immobilienvorhaben, ihr Großprojekt nimmt nun aber Form an.

Die Immobilienunternehmer geben den Startschuss für das „Quartier St. Martin“, das vorerst aus drei verschiedenen Wohnprojekten besteht. Am Konradweg soll die „Villa Eva“, ein exklusiver Boutique-Bau aus fünf Wohneinheiten zwischen 67 und 108 Quadratmetern, entstehen. Wenige Meter weiter, direkt am Fuß des Kreuzbergls, sollen die „Kreuzbergl Residenzen“ gebaut werden. Dieses Projekt umfasst vier Gebäude mit 20 Wohnungen, die Einheiten reichen von 42 bis 121 Quadratmetern. Die „Villen St. Martin“ runden das Quartier ab. Am Südhang des Kreuzbergls sollen am Lönsweg drei freistehende Villen einen einzigartigen Panoramablick bieten.

Lücke am Immobilienmarkt

„Die Verbindung aus Lagequalität, Architektur und nachhaltiger Bauweise macht dieses Projekt zu etwas Besonderem am Klagenfurter Immobilienmarkt“, sagt Axel Madile, Geschäftsführer bei „Madile & Striedinger“. Die Neubauprojekte sollen aus Sicht der Unternehmer eine Immobilienlücke in St. Martin schließen. „Unser Ziel war es, ein Wohnquartier zu entwickeln, das sich harmonisch in die bestehende Umgebung einfügt und gleichzeitig moderne Wohnqualität neu definiert“, ergänzt Geschäftsführer Johannes Striedinger.

Die einzelnen Projekte sollen ein „hochwertiges Ensemble“ bilden, bei dem die Käufer aus einer Kombination aus nachhaltigen Baustoffen, intelligenten Grundrissen und einem hohen Ausstattungsstandard profitieren sollen. Zusätzlich kommen die Eigentümer der Wohnungen und Villen in den Genuss von exklusiven Serviceleistungen des nahegelegenen Hotel Dermuths, die zu besonderen Konditionen in Anspruch genommen werden können. In unmittelbarer Nähe des Hotels planen Madile und Striedinger zusätzlich das Projekt „Aura“. Wo einst das Restaurant Giovanni stand, sollen weitere 29 Wohnungen gebaut werden. Noch sind diese Pläne aber nicht in trockenen Tüchern.

„Mit dem Quartier St. Martin schaffen wir nicht nur neuen Wohnraum, sondern ein hochwertiges Wohnumfeld mit langfristiger Wertbeständigkeit“, sagt Madile. Der Baustart des „Quartiers St. Martin“ erfolgt im Herbst, mit der Fertigstellung und Schlüsselübergaben rechnet man Mitte 2028. Rund 40 Millionen Euro investieren Madile und Striedinger in ihr neues Viertel.