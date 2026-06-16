Als Mitglied der Erfolgsband „No Angels“ wurde Vanessa Petruo (46) Anfang der 2000er-Jahre über Nacht zum Star. Mit Hits wie „Daylight in Your Eyes“ schrieb sie deutsche Popgeschichte und begeisterte Millionen Fans. Doch anders als ihre ehemaligen Bandkolleginnen entschied sich die Berlinerin nach Ende ihrer Musikkarriere für einen gänzlich anderen Lebensweg, weit weg von Bühnen, Medien und Platzierungen.

Der große Durchbruch mit den „No Angels“

Im Jahr 2000 wurde Vanessa Petruo durch die Castingshow „Popstars“ bekannt. Gemeinsam mit Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls bildete sie die erste Besetzung der „No Angels“. Die Girlgroup entwickelte sich schnell zur erfolgreichsten deutschen Girlband aller Zeiten und verkaufte mehr als fünf Millionen Tonträger.

Bereits 2003 verließ Vanessa die Band. Später erklärte sie, dass der enorme Druck und das Rampenlicht ihr stark zugesetzt hätten. Nach einem kurzen Versuch als Solokünstlerin mit ihrem Album „Mama Lilla Would“ zog sie sich zunehmend aus dem Musikgeschäft zurück und startete ein gänzlich neues Kapitel.

Hörsaal statt Bühne

Sie studierte Psychologie und spezialisierte sich auf kognitive Neurowissenschaften. Nach Stationen an wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland promovierte sie und zog schließlich in die USA. Dort arbeitete sie als Forscherin an der University of Southern California und beschäftigte sich unter anderem mit den Auswirkungen von Musik auf das Gehirn.

Familie statt Rampenlicht

Heute lebt Vanessa Petruo weitgehend zurückgezogen. Öffentliche Auftritte sind selten, Interviews gibt sie nur vereinzelt. Ihr Lebensmittelpunkt liegt bei ihrer Familie. So wurde die ehemalige Sängerin im August 2021 Mutter von Drillingen.