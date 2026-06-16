Kein Parkplatz in der Nähe der Stadthalle war mehr frei. Autos und Banner, beschriftet mit „Keine 380-kV-Stromautobahn von Lienz nach Völkermarkt“, waren wie eine Spur aus Brotkrümeln im Gebiet verteilt. Alle führten sie zum Knotenpunkt eines aufgeheizten Abends: dem Stadtsaal. Dort wurde die neue Trasse präsentiert – und das mit teils heftigem Widerstand aus der Bevölkerung.

Vorweg: „Hierbei handelt es sich um eine Veranstaltung der Stadtgemeinde Feldkirchen. Wir sind nur geladen“, erklärte APG-(Austrian Power Grid)-Sprecher Wolfgang Gröger zu Beginn. Punkt 19 Uhr starrten rund 1000 Augen gebannt auf die Bühne, als Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) seine einleitenden Worte sprach. „Dieses Thema bereitet schlaflose Nächte“, sagte er und fasste die vergangenen Monate zusammen. Mehrere Varianten lagen am Tisch, eine wurde nun ausgewählt. „Wir als Gemeinde sind stark betroffen und ich würde gerne viele davor schützen. Doch sei gesagt, wir bauen die Leitung nicht. Es ist und war mir immer ein Anliegen, die bestmögliche und schonendste Variante herauszubringen.“

Die Planungstrasse (lila) wurde fixiert © APG

Es gab Kritik, dass die Trasse nur verlegt wurde, damit sie angeblich nicht mehr an Treffners Haus vorbeiführen würde. „Ich habe seit 45 Jahren eine Leitung, die an meinem Haus vorbeiführt. Auch die Neue wird mich betreffen“, betont der Gemeindechef. Anschließend trat Wolfgang Hafner, Projektleiter der APG, auf die Bühne und erklärte: „Über 500 Kilometer an Trassenvarianten wurden angeschaut – wir kennen jetzt jeden Stein. Die Zersiedelung ist endlos und es war schwer, linienförmige Infrastruktur zu schaffen.“ Unter dem Namen „Planungstrasse Persching“ wurde nun die neue Variante fixiert. Diese verläuft nun etwas nördlicher als die Grobtrasse, und zwar im Bereich Persching – Zingelsberg. Dadurch würde die Situation hinsichtlich der Nähe zu Wohnhäusern verbessert werden und es gebe naturschutzfachliche Vorteile. Die Planungstrasse hat eine Länge von 14,03 Kilometern.

Der Mikrofon-Zwischenfall

Mit dem Ende der Präsentation begann die Diskussion. Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) ging zur Bühne und erntete Applaus, als er verlangte, das Mikrofon selber halten zu dürfen, anstatt es nur von der Moderation vor das Gesicht gesetzt zu bekommen. Dann begann er: „Ich finde es schade, dass niemand miteinbezogen wurde und man nun Ortsteile gegeneinander ausgespielt hat.“ Hafner, mit seinem eigenen Mikrofon in der Hand, betrat die Bühne und laute Buhrufe aus dem Publikum ertönten deswegen. „Schreien bringt nichts, das zeigt nur kein Niveau“, sprach er und erklärte den Vorgang: „Wir haben von einer 200 Meter breiten Grobtrasse jetzt eine 70 Meter breite Planungstrasse und haben alles adaptiert, viele Veranstaltungen gemacht und immer gesagt, dass wir uns alles ansehen.“ Gräfling kritisierte weiter die mangelnde Transparenz: „Es sind so viele Leute hier, weil die Kommunikation nicht gegeben war.“

Vor dem Stadtsaal hingen Transparente der Gegenbewegung © KLZ / Dorian Wiedergut

Ein weiterer Streitpunkt war die Transferleistung an die EU. Man sei per Gesetz verpflichtet, 70 Prozent der Übertragungskapazitäten für den grenzüberschreitenden Stromhandel bereitzustellen. „Wenn unsere Industrie nicht am europäischen Markt teilhaben könnte, dann hätten wir keinen Strom“, rechtfertigte Hafner. „Wir leben davon, dass wir aus anderen Ländern Strom bekommen.“ Anschließend betrat Landwirtschaftskammerpräsident und Feldkirchens Vizebürgermeister Siegfried Huber (ÖVP) das Podium und sprach bezüglich der Entschädigung für Landwirte: „Es gibt 1800 Grundeigentümer und wir sind in der dritten Verhandlungsrunde.“

Die nächste Diskussion betraf die Höhe der Masten. Diese kann bis zu 90 Meter betragen. „Die Aussichtsplattform am Pyramidenkogel ist auf 70 Meter Höhe. Kann man die Trasse nicht ins Gebirge oder unter die Erde versetzen“, fragte ein Bürger. „Wir versuchen, die Leitung so gut es geht in die Landschaft zu integrieren und der Pyramidenkogel ist darauf ausgelegt, sichtbar zu sein“, sagte Hafner. Der Bürger blieb allerdings bei seiner Meinung: „Ich bin nach wie vor dafür, dagegen zu sein.“ Die nächste Wortmeldung: „Eine gesunde Fichte ist 30 Meter hoch – die Masten dreimal so hoch.“ Hafner konterte: „Die Masten sind so hoch, damit die gesunde Fichte weiterleben kann.“

Viele Bürger meldeten sich zu Wort © KLZ / Dorian Wiedergut

Die nächste Frage kam erneut von Gräfling: „Wie wird dieser unwillkürliche Bogen um die Gemeinde Moosburg argumentiert?“ Hafner, kurz und knapp: „Uns ist wichtig, dass es eine genehmigungsfähige Trasse ist.“ Der nächste Bürger richtete harsche Worte an den Bürgermeister sowie den Stadtrat: „Ihr seid nicht Lobbyisten der APG, sondern Vertreter des Volkes und das habt ihr nicht verstanden.“ Gegen Ende trat erneut Hafner auf die Bühne und referierte über nachhaltige Projekte der APG. So habe man es zum Beispiel geschafft, dass sich der vom Aussterben bedrohte Sakerfalke in Bruthilfen auf APG Strommasten einfindet und vermehrt.

Mit dem Präsentieren der Planungstrasse am Montagabend wurde ein weiterer Schritt abgeschlossen. Als Nächstes werde man mit den Grundbesitzern Kontakt aufnehmen und die Maststandorte fixieren.