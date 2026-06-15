Fußball-Bundesligist SV Ried geht mit dem kroatischen Trainer Mario Despotovic in die kommende Saison. Wie die Innviertler am Montag bekanntgaben, einigte man sich mit dem 41-Jährigen auf eine Zusammenarbeit bis Sommer 2028. Despotovic, der zuletzt beim ägyptischen Erstligisten Wadi Degla als Sportdirektor tätig war, tritt die Nachfolge von Maximilian Senft an, der künftig den deutschen Zweitligisten Karlsruher SC betreut. Der Club sprach von einer „typischen Rieder Lösung“.

Der Tabellensiebente der abgelaufenen Saison spielt damit auf überraschende bzw. unkonventionelle Trainerentscheidungen in der Vergangenheit an. „Der legendäre Paul Gludovatz hat bei uns erstmals eine Vereinsmannschaft trainiert, Klaus Roitinger startete seine Profi-Trainerkarriere bei der SV Ried. Und auch Vorgänger Max Senft war sicher keine alltägliche Lösung“, wurde Sportvorstand Wolfgang Fiala in einer Aussendung des Clubs zitiert. Der Öffentlichkeit vorgestellt wird Despotovic am 23. Juni beim Trainingsauftakt in Geinberg.

In der Tat ist Despotovic ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Seit 2021 war er als Sportdirektor bei Wadi Degla in der obersten ägyptischen Spielklasse tätig, einen Proficlub hat er noch nie trainiert. Zwischen 2017 und 2020 coachte er erst die U19-, dann die Zweiermannschaft des kroatischen Traditionsclubs Hajduk Split. „Wir müssen als SV Oberbank Ried sowohl beim Trainer als auch bei Spielern mutige und neue Wege gehen“, betonte Clubchef Thomas Gahleitner.