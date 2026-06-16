Der Unmut der lokalen Frächter ist groß, die Gemüter erhitzt. Die Kleine Zeitung hat sich mit drei steirischen Fuhrunternehmern getroffen, die das Stau-Chaos nicht mehr hinnehmen wollen. „Meine Fahrer stehen oft stundenlang am Terminal und haben nicht einmal den Papierkram erledigt, geschweige denn ihren Container auch nur aus der Nähe gesehen“, erzählt einer der Unternehmer, die ihren Namen in der Zeitung nicht lesen wollen. Der zweite rechnet die Mehrkosten durch die Stehzeiten vor. Allein heuer seien da schon rund 40.000 Euro angefallen. Das den Kunden, an die man allzu oft auch erst einen Tag später als geplant liefert, zu verrechnen, sei eine Gratwanderung. Der dritte Frächter sieht das Ganze schon entspannter. Warum? „Weil ich das Cargo Center nicht mehr anfahre. Ich habe dieses Chaos hinter mir gelassen, bin aus dem Container-Geschäft ausgestiegen und fahre jetzt nur noch zwei Bahnhöfe an.“ Sein Unternehmen musste er redimensionieren, „aber es geht mir wirtschaftlich besser – und die Lebensqualität – kein Vergleich.“

Das Container-Geschäft am Terminal boomt © Klz/stefan Pajman

Defekte Kräne, zu wenig Service

Was die Frächter den Aufstand proben lässt: Sie orten eine hohe Fluktuation beim Cargo-Personal und eine zu geringe Motivation, Serviceorientierung und Flexibilität. Die Kräne seien zu oft defekt. Ein versprochenes, verbessertes Einfahrtsmanagement komme nicht in die Gänge. Außerdem würden die zwei wichtigsten Kunden des Cargo Center Graz, Magna und Lidl, auf Kosten der anderen Frächter bevorzugt. Was evident sei, so die Frächter: „Der Terminal ist längst an seinen Kapazitätsgrenzen angelangt. Man kann in einen Kübel, der schon übergeht, nicht immer noch mehr Wasser schütten.“

Robert Reif (Neos) übt Kritik, FPÖ-Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (hinten) beschwichtigt © APA / Erwin Scheriau

Neos fordern Maßnahmen

Kritik an den Zuständen kommt auch von Neos-Mandatar Robert Reif, der die Zustände am Cargo Center im Landtag schon mehrfach thematisiert hat: „Die Landesregierung verkündet stolz, dass Magna aus China neue Aufträge bekommt. Aber wer zusätzliche Warenströme in die Steiermark holt, muss zuerst sicherstellen, dass die bestehende Logistik funktioniert. Der Terminal in Werndorf sei „Tor zur Welt, aber eben derzeit ein Nadelöhr für heimische Frächter“. Er fordert weitreichende Maßnahmen, um den Flaschenhals zu weiten und faire Regeln.

„Zusätzliche Infrastrukturkapazitäten notwendig“: StLB-Chef Ronald Kiss © Stlb

Steirische Landesbahnen reagieren

Nachdem der Unmut der Frächter jüngst auch schon in einer internen Cargo-Besprechung mit den Kunden auf den Tisch gekommen ist, haben die Steirischen Landesbahnen als Terminalbetreiber am Montag erste Maßnahmen angekündigt. Besonders herausfordernd seien kurzfristige Spitzen im Containeraufkommen, heißt es. Diese entstehen häufig im Zusammenhang mit Schiffsankünften in den Adriahäfen. Die Folge seien temporäre Engpässe bei der Abfertigung und Rückstaus im Zufahrtsbereich, gesteht man ein. Zum angekündigten Maßnahmenbündel zählen die Digitalisierung von Anliefer- und Abholprozessen, ein digitales Check-in-System für Lkw, neue Kommunikationsschnittstellen zu Reedereien und Speditionen sowie eine optimierte Planung von Containerbewegungen. Anlieferungen sollen künftig besser über die gesamte Woche verteilt werden.

Ausbau ist das mittelfristige Ziel

„Die aktuelle Entwicklung bestätigt die hohe Bedeutung des Standorts“, sagt StLB-Direktor Ronald Kiss, aber auch, „dass zusätzliche Infrastrukturkapazitäten künftig notwendig sein werden“. Ziel ist ja der Ausbau um einen dritten Terminal. Es ist aber noch offen, ob es dafür eine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht. Frühestens 2031/32 ist an eine Eröffnung zu denken. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer begegnet der Kritik mit Beschwichtigungsversuchen: „Der Betrieb am Cargo Terminal Graz läuft weiterhin stabil.“ Die bestehenden Herausforderungen würden aktiv bearbeitet, um auch künftig eine verlässliche Logistikdrehscheibe für die Steiermark und Österreich sicherzustellen.