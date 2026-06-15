Am Cargo Terminal Graz (CTG) wird es zunehmend eng. Zeitweise kann die Güterabwicklung nicht mehr in voller Kapazität gewährleistet werden, was an starken Tagen zu Rückstaus im Zufahrtsbereich führt, wie es in einer Aussendung des CTG heißt. Die Verantwortlichen wollen Prozesse optimieren, pochen allerdings auch auf einen weiteren Ausbau der Infrastruktur.

Erst im Oktober 2024 wurde mit „Terminal B“ eine Erweiterung des Standorts in Betrieb genommen. Die zusätzlichen Kapazitäten sollten den erwarteten Anstieg im Containerverkehr langfristig bewältigen. Doch die Nachfrage hat die damaligen Prognosen deutlich übertroffen. Bereits heute werden Mengen abgewickelt, die ursprünglich erst in einigen Jahren erwartet worden waren. „Die aktuelle Entwicklung bestätigt die hohe Bedeutung des Standorts“, sagt Ronald Kiss, Direktor der Steiermärkischen Landesbahnen (StLB). Gleichzeitig zeige sich aber auch, „dass zusätzliche Infrastrukturkapazitäten künftig notwendig sein werden“.

Cargo Terminal: Engpässe lassen Staus entstehen

Besonders herausfordernd seien kurzfristige Spitzen im Containeraufkommen, heißt es. Diese entstehen häufig im Zusammenhang mit Schiffsankünften in den Adriahäfen. Treffen große Warenmengen gleichzeitig ein, werden Container oft per Lkw zu Inlandterminals wie dem Cargo Terminal Graz transportiert. An einzelnen Tagen entspreche dieses zusätzliche Aufkommen dem Ladevolumen von bis zu vier Ganzzügen mit jeweils rund 48 Containern, heißt es beim CTG. Die Folge seien temporäre Engpässe bei der Abfertigung und Rückstaus im Zufahrtsbereich.

„Zusätzliche Infrastrukturkapazitäten notwendig“: StLB-Chef Ronald Kiss © Stlb

Der Terminal ist auf den kombinierten Verkehr ausgerichtet, also auf die Verknüpfung von Schiene und Straße. Um den laufenden Bahnbetrieb sicherzustellen, muss die Annahme von Lkw daher zeitweise eingeschränkt oder kurzfristig unterbrochen werden. Ziel sei es, die pünktliche Abwicklung der Zugverkehre und die Leistungsfähigkeit des Standorts aufrechtzuerhalten.

Digitaler Check-in soll größte Not lindern

Die Steiermärkischen Landesbahnen arbeiten laut eigenen Angaben an einer Reihe von Verbesserungsmaßnahmen. Dazu zählen die Digitalisierung von Anliefer- und Abholprozessen, ein digitales Check-in-System für Lkw, neue Kommunikationsschnittstellen zu Reedereien und Speditionen sowie eine optimierte Planung von Containerbewegungen. Zudem sollen Anlieferungen künftig besser über die gesamte Woche verteilt werden.

„Der Betrieb am Cargo Terminal Graz läuft weiterhin stabil“, betont Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ). Die bestehenden Herausforderungen würden aktiv bearbeitet, um auch künftig eine verlässliche Logistikdrehscheibe für die Steiermark und Österreich sicherzustellen.

Flächenerweiterung beim Cargo Terminal als Ziel

Langfristig sehen die Verantwortlichen jedoch zusätzlichen Handlungsbedarf. Neben einer Erweiterung der Umschlags- und Vorstauflächen werde auch der Ausbau der übergeordneten Schieneninfrastruktur erforderlich sein. „Der Ausbau des Cargo Terminal Graz hinsichtlich Straßen-, Vorstau- und Umschlagsinfrastruktur ist voll im Gange“, erklären die GWP-Geschäftsführer Reinhard Hinrichs und Heimo Kniechtl.

Auch aus Sicht der Standortpartner ist der Handlungsbedarf klar. „Nur mit zusätzlichen Kapazitäten kann die steigende Nachfrage langfristig effizient abgewickelt werden“, sagt Robert Brugger von der Cargo-Center-Graz Betriebsgesellschaft. Das gemeinsame Ziel bleibt, mehr Güter auf die Schiene zu verlagern und den Cargo Terminal Graz als leistungsfähigen Logistikstandort weiterzuentwickeln.