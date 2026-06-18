Ganz pragmatisch gibt das Magazin „Forbes“ bei ihrem Steckbrief unter der Rubrik Reichtumsquelle „Künstliche Intelligenz, selbstgemacht“ an. Und tatsächlich hat KI die 39-Jährige zu einer der mächtigsten Frauen der (Wirtschafts-)Welt gemacht. Und zu einer der reichsten. Das Vermögen von Daniela Amodei wird aktuell auf 15 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Gebürtig aus San Francisco hat Amodei einen ungewöhnlichen Weg in die Tech-Branche genommen. Als Kind spielte sie klassische Flöte, studierte Anglistik an der University of California in Santa Cruz, um danach als politische Mitarbeiterin für einen Kongressabgeordneten in Pennsylvania zu arbeiten. Später schloss sie sich ihrem um vier Jahre älteren Bruder Dario, einem studierten Physiker, bei OpenAI an, wo sie gemeinsam mit ihm maßgeblich an der Entwicklung von ChatGPT beteiligt war, bevor sie 2021 – wieder gemeinsam mit Dario und fünf weiteren hochrangigen Forschern – kündigte. Und Anthropic gründete. Die Amodeis selbst stammen aus einer Mittelstandsfamilie: Vater Riccardo ist bereits gestorben, der gebürtige Italiener war Lederhandwerker. Mutter Elena arbeitete als Projektleiterin in Bibliotheken.

Amodei: „Der Mensch soll im Mittelpunkt stehen“

Anthropic entwickelt groß angelegte Systeme für Künstliche Intelligenz, ist aber kein Start-up wie jedes andere: Die Organisation ist als Public Benefit Corporation gegründet, eine US-amerikanische Rechtsform, die es Unternehmen gesetzlich erlaubt, neben Gewinnmaximierung auch einen sozialen oder ökologischen Zweck zu verfolgen. Bekannt ist Anthropic vor allem für seinen KI-Assistent Claude. Und für das KI-Modell Mythos, das Lücken in Cybersicherheitssystemen aufspüren kann. Damit spielt das Unternehmen aktuell eine Schlüsselrolle im Kampf um die geopolitische Dominanz, um nicht zu sagen: um die Weltherrschaft in Sachen KI. Der Name spielt auf Anthropos, den griechischen Begriff für „Mensch“ an. Daniela Amodei großherzig: „Es ist uns wichtig, dass der Mensch stets im Mittelpunkt bleibt, dass KI-Systeme so eingesetzt werden, dass sie den Menschen zugutekommen. Und dass der KI beigebracht wird, wie sie sich zu verhalten hat, wenn sie die gesuchten Informationen nicht zur Verfügung stellen kann, damit sie nicht halluziniert.“

Wegen nationaler Sicherheit gesperrt

Aktuell hat Anthropic auf Anordnung der Regierung in Washington den Zugang zu seiner neuen Software für Ausländer „aus Gründen der nationalen Sicherheit“ blockiert.

Amodei während einer Rede am 1. Juni 2026 in San Francisco © AP/Jeff Chiu

Daniela Amodei trägt ihre braunen Haare meist offen und glatt, mit Mittelscheitel. Bei Anthropic hat sie die Funktion der Präsidentin. Sie gilt als visionäre Führungspersönlichkeit, die besonderes Augenmerk auf sichere und ethische KI-Entwicklung legt. Verheiratet ist sie seit 2017 mit Holden Karnofsky. Der Harvard-Absolvent bezeichnet sich ebenso wie seine Frau als Philanthrop. Er ist Non-Profit-Manager und Begründer eines Wohltätigkeitsclubs. Die beiden haben zwei Kinder, das ältere heißt Galileo.