Ab sofort gibt es in Velden am Wörthersee ein neues kulinarisches Angebot: Das Sommer-Restaurant „Seebalkon“ hat im Casino Velden eröffnet und ergänzt das Angebot des Restaurants „Die Yacht“. Geöffnet hat der „Seebalkon“ täglich von 18 bis 21.45 Uhr.

Mit insgesamt 18 Sitzplätzen ist das Angebot bewusst klein gehalten. Der „Seebalkon“ befindet sich in einem separaten Bereich des Casinos und bietet einen Ausblick auf die Veldener Bucht. Bei ungünstigen Wetterbedingungen wird das täglich neue Sechs-Gänge-Dinner im Restaurant „Die Yacht“ durchgeführt.

Das traditionsreiche Casinorestaurant wurde im Mai 2016 umfassend umgebaut und unter dem Namen „Die Yacht“ wiedereröffnet. Küchenchef Macel Vanic gilt als einer der Top-Chefs in Österreich, das Restaurant wird seit Jahren in Restaurantführern konstant hoch bewertet.