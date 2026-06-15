Am vergangenen Wochenende war es in Ramsau am Dachstein wieder soweit: Es wurde zum Frühlingsfest der Pferde geladen, und das zum mittlerweile 37. Mal. Auf dem zweitägigen Programm stand dabei freilich auch die Krönung der neuen Dachsteinhoheiten, die die Region ein Jahr lang bei zahlreichen Veranstaltungen repräsentieren. Die Wahl fiel heuer auf Lena Bachler, Celina Oberreiter und Johanna Kahr.

Die neuen Dachsteinhoheiten Lena Bachler, Celina Oberreiter und Johanna Kahr © Michael Simonlehner

Dazu gab es in diesem Jahr gleich doppelten Grund zum Feiern, immerhin begingen sowohl die örtliche Trachtenmusikkapelle als auch der Pferdezuchtverein Schladming-Ramsau ihr jeweils 100-jähriges Bestehen. „Beide Vereine sind seit Jahrzehnten tragende Säulen des Festes. Ihr gemeinsames Jubiläum verlieh dem Programm in diesem Jahr einen ganz besonderen Rahmen“, heißt es seitens des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein.

Seinen Höhepunkt fand das Fest auch in diesem Jahr wieder am Sonntag mit dem großen Festumzug durch die Ramsau. Mehr als 200 Pferde verschiedener Rassen wurden vor prächtig geschmückte Wagen mit liebevoll gestalteten Blumenfiguren gespannt und zogen sie durch den Ort. Begleitet wurden sie dabei von Trachten-, Musik- und Schnalzergruppen. Der gesamte Erlös des Festes kommt der Bergrettung wie auch sozialen Projekten zugute.