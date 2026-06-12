Wenn die Schauspieler Sebastian Ströbel, Luise Bähr, Robert Lohr, Michael Pascher und Markus Brandl rufen, kommen sie in Scharen: die Fans der ZDF-Serie „Die Bergretter“. Rund 1500 von ihnen fanden sich am heutigen Freitag beim 5. Fantag in Ramsau am Dachstein ein, und durften gleich zu Beginn Beeindruckendes erleben.

Denn am Vormittag stand eine Rettungsübung von (der echten) Bergrettung, Freiwilliger Feuerwehr und ÖAMTC-Flugrettung auf dem Programm. Mit dabei waren freilich auch eingangs erwähnte Stars, die ihren Fans „damit einen authentischen Blick hinter die Kulissen boten“, wie es heißt. Das war aber nicht der einzige Auftritt des Quintetts, später wartete noch ein Live-Talk samt Showkochen. Dazu beantworteten die Schauspieler Fragen ihrer Fans und posierten fleißig vor den Kameras.

„Ein außergewöhnlicher Glücksfall“

Groß war die Freude nicht nur bei den Anhängern, sondern auch bei Mathias Schattleitner, Chef des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein: „Die Serie ist für unsere Region ein außergewöhnlicher Glücksfall. Die Bilder aus unserer Bergwelt erreichen Woche für Woche bis zu sechs Millionen Zuschauer. Dass wir mit dem Fantag jedes Jahr ein Event bieten können, das diese Verbindung für die Fans erlebbar macht, erfüllt uns mit großem Stolz.“

Weiters erfreulich für den TVB: Eine Umfrage unter 100 Sehern habe ergeben, dass die Serie bei zwei Dritteln die Reiseentscheidungen stark beeinflusst. „Die Drehorte rund um Ramsau am Dachstein sind für viele Besucher also nicht nur Kulisse, sondern ein handfestes Reisemotiv“, wird betont.