Kurz vor Ende des Schuljahres wird bekannt, dass das Peraugymnasium in Villach zum letzten Mal mit Direktor Felix Kucher (60) in die Sommerferien starten wird. Nach sechs Jahren als Schulleiter in Villach widmet sich Kucher nun neuen Herausforderungen.

„Das Peraugymnasium ist eine tolle Schule mit einem eingespielten Team. Ich möchte mich aber weiterentwickeln“, erzählt Kucher über seine Beweggründe, die ihn demnächst in die Bundeshauptstadt führen. Kucher zieht es dorthin, wo seine beiden Töchter, sein erstes Enkelkind und viele seiner Freundinnen und Freunde wohnen. In Wien wird er Direktor eines kleinen Gymnasiums, der Neulandschule, im 19. Bezirk. Mit der Übernahme der Leitungsfunktion der katholischen Privatschule geht es für Kucher auch ein Stück weit zurück zu den Wurzeln, immerhin war er 25 Jahre lang bei den Ursulinen in Klagenfurt.

Wer seine Agenden am Peraugymnasium übernimmt, ist noch nicht entschieden, die Stelle wird ausgeschrieben. Mit Arnulf May gibt es aber jedenfalls einen Administrator mit viel Erfahrung, der mit den Gegebenheiten der Schule bestens vertraut ist.