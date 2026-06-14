In Praia, der Hauptstadt von Kap Verde, geht es gemächlich zu. Auf den Straßen gibt es kaum Verkehr. In den Cafés der Altstadt findet man immer einen Platz. Doch in der Geschäftsstelle des Fußballverbandes kann von Gemächlichkeit keine Rede sein. Auf dem Schreibtisch von Mario Semedo stapeln sich Akten, Broschüren, Bücher. Dahinter steht ein Rollkoffer. „Wir haben so viel Arbeit wie nie zuvor“, sagt Semedo, seit 1999 Präsident des Fußballverbandes von Kap Verde. „Aber es ist eine schöne Arbeit. Unser Verband hat eine historische Chance.“ Kap Verde, eine Inselgruppe im Atlantik mit 500.000 Einwohnern, liegt geografisch im Abseits, stößt aber nun auf die Weltkarte vor. Zum ersten Mal nimmt Kap Verde an der Fußball-WM teil.

Im Büro von Semedo sind auf einer Collage zwei historische Persönlichkeiten abgebildet: Nelson Mandela und Amílcar Cabral, eine prägende Figur in der Unabhängigkeitsbewegung von Kap Verde aus den 1960er-Jahren. Neben dem Fußballverband liegt das Estádio da Várzea, ein kleines Stadion mit Betontribünen. Hier wurde am 5. Juli 1975 zum ersten Mal die Flagge von Kap Verde gehisst, für die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Portugal. „Unser Land hat sich gut entwickelt“, sagt Semedo. „Aber jetzt können wir in eine neue Dimension vorstoßen.“ Heute bestreitet Kap Verde das erste WM-Spiel in Atlanta gegen Spanien. Der Fußballverband von Kap Verde hat 20 Mitarbeiter. Für Auswärtsspiele auf dem afrikanischen Kontinent gibt es kaum direkte Flugverbindungen, daher fließen 70 Prozent des Etats in Reisekosten. Als WM-Teilnehmer erhält der Verband von der FIFA rund 10,8 Millionen Euro. Semedo möchte in die Zukunft investieren – in Trainingskurse und Talentschulen. Denn die sportlichen Strukturen auf den Inseln sind nicht wettbewerbsfähig. Noch nicht.

Rund eine Million Menschen kapverdischer Herkunft leben in der Diaspora. Fast alle Nationalspieler von Kap Verde sind Kinder oder Enkelkinder von Auswanderern. Sie sind mit ihren Klubs nahezu auf allen Kontinenten aktiv. Logan Costa spielt für Villarreal in Spanien, Steven Moreira für Columbus in den USA, Ryan Mendes für Igdir in der Türkei. Andere Spieler in Zypern, Saudi-Arabien oder Russland. „Der Fußballverband sucht mit Scouts auf der ganzen Welt nach Spielern mit kapverdischen Wurzeln“, sagt der Journalist Victor Hugo Fortes, der für den nationalen Fernsehsender von Kap Verde die Länderspiele kommentiert. „Inzwischen bringen Familien ihre Söhne beim Verband auch selbst ins Gespräch.“

Als Nationaltrainer bemüht sich seit 2020 Pedro Leitão Brito, bekannt als Bubista, um eine gemeinsame Identität. Er macht sich dafür stark, dass alle Spieler die kreolische Sprache erlernen, eine Mischform von portugiesischen und westafrikanischen Elementen. „In Kap Verde gilt Kreol als Symbol der kulturellen Eigenständigkeit“, sagt Fortes. „Der Trainer glaubt, dass die Spieler sich damit in die Geschichte ihrer Vorfahren hineinversetzen können.“ Trotzdem sind die kapverdischen Inseln, die ab dem 15. Jahrhundert von portugiesischen Seefahrern besetzt und lange als Zwischenstation für Sklaven genutzt wurden, noch heute mit der früheren Kolonialmacht verbunden. In Gesetzgebung, Handel, Bildung: Kap Verde orientiert sich an Portugal. Auch im Fußball. 2016 gewann Portugal die EM. Sieben der 23 Spieler hatten Wurzeln in früheren Kolonien, allein vier von ihnen in Kap Verde.

Dieses System hat seinen Ursprung Anfang des Jahrtausends. Der Stürmer Lito, geboren in Kap Verde, aber sozialisiert in Portugal, entschied sich 2002 fürs Nationalteam von Kap Verde, als einer der ersten Topspieler überhaupt. Schritt für Schritt dehnte der Verband sein Netzwerk aus, vor allem auf Frankreich und die Niederlande, wo jeweils rund 25.000 Menschen kapverdischer Herkunft leben. Doch manchmal gab es Hürden. 2019 wandte sich der damalige Nationaltrainer Rui Águas über soziale Medien an den Spieler Roberto Lopes, genannt Pico, der in Irland aufgewachsen ist. Pico, dessen Vater aus Kap Verde stammt, nahm die Nachricht nicht ernst. Monate später versuchte es der Trainer erneut. Inzwischen gehört Pico zu den wichtigsten Spielern.

Telmo Arcanjo und Fans bei einem Training im Rahmen der WM-Vorbereitung © AFP

Nach dem EM-Sieg strömten auch in den früheren Kolonien Tausende auf die Straßen, viele von ihnen trugen das portugiesische Nationaltrikot. Solche Jubelbilder verleiteten Politiker aus dem rechten Lager in Portugal zu der Aussage, dass die Kolonialzeit gar nicht so schlimm gewesen sein könne. Und sie warnten in diesem Zusammenhang vor einer „weiteren Überfremdung“ Portugals. Trotzdem gilt Portugal für viele Menschen in Kap Verde als das große Ziel. Auf den Inseln gibt es kaum Industrie, die Arbeitslosenquote bei jungen Erwachsenen liegt bei 25 Prozent.

Kap Verde gilt im internationalen Drogenschmuggel als Knotenpunkt. In der Hauptstadt Praia regieren Gewalt, Raubüberfälle, Revierkämpfe. Der Fußball soll die Zukunft besser machen. Das Nationalteam könnte bei der WM eine Aufmerksamkeit erzeugen, die mehr Touristen und Investoren anlockt. Oder wie es Semedo formuliert: „Die WM ist das perfekte Nationbranding.“