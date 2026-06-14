Heute ging er in sein 81. Lebensjahr – ein Alter, in dem man üblicher- und idealerweise die Weisheit eines langen Lebens in sich birgt. Donald Trump aber ließ zum Runden unter anderem auf dem Südrasen des Weißen Hauses martialische Käfigkämpfe aufführen. Ein unwürdiges Schauspiel auf dem Boden des präsidialen Amtssitzes, das man bis zum 14. Juni 2026 für undenkbar gehalten hätte. Im Jahr zuvor hatte sich der US-Präsident zum 79. Geburtstag selbst eine Militärparade mit schwerem Gerät gegönnt, als gerade viele Staatsbedienstete ihre Jobs verloren.

Keinen Blick auf die Beölkerung

Viele Spiele, immer weniger Brot. Wer sich das Leben kaum noch leisten kann, während derartiger Pomp ungeniert aufgefahren wird, dem dämmert es: Unter den Bürgerinnen und Bürgern der USA ist der Republikaner ohne jedes taktische Feingeschick laut seriösen Umfragen unbeliebt wie niemals zuvor.

Vermutlich hätte auch die Unterfertigung eines Friedensabkommens mit dem Iran Teil der kultisch wirkenden Inszenierung um seine Person sein sollen – hier spielte Teheran allerdings nicht mit. Gestern hieß es noch: Warten, bis dass die iranische Seite der Vereinbarung zustimmt. Sollte es demnächst so weit sein, wird Trump den Deal ohne jeden Zweifel als vollen Erfolg verkaufen wollen – eine Farce.

Zuallererst sollte man nicht vergessen, dass die USA (und Israel) den Krieg am 28. Februar lostraten und hier nicht etwa als Friedensstifter die Fäden zogen: ohne erkennbare Strategie, ohne Ausstiegsszenario und ohne Erlaubnis des US-Kongresses. Schätzungen gehen davon aus, dass der Krieg die Vereinigten Staaten – genauer: seine Bürger – täglich eine Milliarde Dollar kostet. Parallel dazu hebt die Inflation im Land ab, was Trump aber nicht interessiert (O-Ton: „Ich liebe die Inflation“). Lieber vergoldet er sich und seine Entourage weiter.

Zudem sollte man sich vor Augen führen, dass der Iran – obgleich militärisch unterlegen – gewiss nicht als Verlierer vom Feld gehen wird: Das Regime ist nach wie vor an der Macht, wenn auch mit anderen Köpfen. Konkrete Zusagen für neue rote Linien in seinem Atomprogramm machte Teheran bislang nicht.

Iran nutzte sein Chance

Das clever unterirdisch auf das riesige Land verteilte Raketenarsenal ist zum Großteil noch intakt. Als große Frage bleibt, wie es mit der für die Region, aber auch für die ganze Weltwirtschaft enorm wichtigen Meerenge von Hormuz im Persischen Golf weitergehen wird. Solange technische Details eines Deals verhandelt werden, wird Teheran jedenfalls Milliarden mit Ölexporten scheffeln.

Als Erkenntnis bleibt: Auch die USA sind nicht Weltenherrscher, obgleich ihr Oberster Machtpolitik über alles stellt. In der Region werden die Karten neu gemischt, die Machtverhältnisse verlagern sich, arabische Staaten wollen ihr Verhältnis zum Iran trotz des dort herrschenden Steinzeitregimes konsolidieren. Das Tandem USA-Israel läuft indes nicht mehr so rund. Trump wird sich trotzdem an den „Cage Fights“ delektiert haben. So weit sind diese von seiner Definition von Politik womöglich gar nicht entfernt.