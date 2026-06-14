Sie galt als die schönste Frau ihrer Zeit: Kaiserin Elisabeth von Österreich, oder „Sisi“. Berühmt war sie aber nicht nur für ihre Schönheit, sondern auch für ihr langes Haar und ihre aufwändigen Frisuren. Nun wird eine Kinderlocke der berühmten Kaiserin in München versteigert. Die 1837 in München geborene Elisabeth stammte aus dem bayerischen Adelsgeschlecht der Wittelsbacher.

In dem Katalog – in dem mehr als 1000 Objekte aus dem Nachlass der Herzöge von Bayern angeboten werden – wird es als „das vielleicht außergewöhnlichste Objekt“ bezeichnet. Dabei handelt es sich um eine in Messing gerahmte Sammlung der Kinderhaare der jungen Elisabeth und ihren sieben Geschwistern. Auch heute noch ist es Tradition vieler Eltern, die ersten Locken ihrer Kinder abzuschneiden und als Andenken in ein Album zu kleben, wohl auch Sisis Mutter damals. Schätzpreis: 500 Euro.

Legendäre Haare und Pflege

Gerade die Haare der ehemaligen Kaiserin von Österreich waren legendär. Nicht nur wegen ihrer aufwändigen Frisuren, sondern auch wegen ihrer Länge und ihres Gewichts. Fünf Kilogramm sollen ihre Locken im Erwachsenenalter gewogen haben, die Haare reichten dabei bis auf den Boden. Berichten zufolge soll Sisi sogar von dem Gewicht ihrer Lockenpracht oft Kopfschmerzen bekommen haben.

Dabei waren ihr ihre Haare ein besonderes Anliegen: Mehrere Stunden täglich wurden sie von ihrer Friseurin und Vertrauten Fanny gepflegt und geflochten. Angeblich wurden sogar die Bürstenstriche genauestens abgezählt. Sisi soll in den Jahren vor ihrem Tod sogar so penibel geworden sein, dass Fanny ihr nach der Pflege sogar die Bürste zeigen musste, in der nicht zu viele ausgefallene Haare zu sehen sein durften. Gewaschen wurden die Haare der Kaiserin übrigens mit einer Mischung aus Cognac und Ei.